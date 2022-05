Rheinkirmes 2022 in Düsseldorf findet statt: Termin, Fahrgeschäfte, Partys, Bierzelte – alle Infos

Nach der Osterkirmes und der Frühlingskirmes ist vor der Rheinkirmes in Düsseldorf: Die größte Kirmes am Rhein gilt als das Sommer-Highlight in der Region. Jahr für Jahr strömen Familien mit Kindern, Adrenalin-Junkies und Feiernde auf den Oberkasseler Festplatz, um Teil des buntes Treibens zu sein.

Über 300 Schausteller präsentieren sich zehn Tage lang auf dem rund 25.000 Quadratmeter großen Kirmesgelände auf den Rheinwiesen, wo seit 1901 Kirmes und Schützenfest stattfinden, mit Bierzelten, Achter- und Geisterbahnen sowie verschiedensten Karussells. Doch was erwartet die Gäste in diesem Jahr? Welche Brauereien bauen ihre Zelt auf, welche Attraktionen stehen vor Ort und welche Partys finden statt? Wir haben die wichtigsten Infos zur Rheinkirmes 2022 für euch!

Wann findet die Rheinkirmes 2022 statt?

Der Termin für die Rheinkirmes ist der 15. bis 24 Juli 2022. Am 29. April verkündete der Sankt-Sebastianus-Schützenverein offiziell, dass die Rheinkirmes stattfindet.

Wo findet die Rheinkirmes statt?

Seit 1901 sind die Rheinwiesen Schauplatz der Rheinkirmes. Das Areal ist rund 25.000 Quadratmeter groß.

Rheinkirmes 2022 in Düsseldorf: Anfahrt mit Bus, Bahn und Auto

Im Zeitraum, in dem die Rheinkirmes stattfindet, ist Düsseldorf erfahrungsgemäß extrem voll. Gerade nach der langen coronabedingten Pause dürfte der Andrang groß sein. Parkplätze sind zwar vorhanden, aber rar. Unser Tipp: Weicht am besten auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus. Ab dem 1. Juni soll das 9-Euro-Ticket erhältlich sein, was die Hin- und Rückfahrt mit dem ÖPNV auch noch erschwinglich macht.

>> 9-Euro-Ticket in Düsseldorf: Ab wann gilt es? Wo bekommt man es? <<

Rheinkirmes 2022: Öffnungszeiten

In der Regel öffnet die Rheinkirmes um 14 Uhr und ist bis 1 Uhr nachts geöffnet. Die großen Ausnahmen stellen die Samstage dar: Dann beginnt die größte Kirmes am Rhein eine Stunde eher und macht die Schotten eine Stunde später dicht.

Rheinkirmes 2022: Alle Termine auf einen Blick

Pink Monday: Der Kirmes-Montag ist traditionsgemäß für die LGBT-Szene reserviert und meistens einer der am besten besuchten Tage.

Superfeuerwerk: Das legendäre Feuerwerk auf der Rheinkirmes findet am letzten Kirmes-Freitag statt. Abgefeuert wird in der Regel zwischen den beiden südlichen Düsseldorfer Brücken: der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke. Hinweis: Vor dem Beginn des Feuerwerks erfolgt aus Sicherheitsgründen eine Sperrung der Rheinbrücken. Sie sind für den Autoverkehr und Zweirad-Verkehr gesperrt.

>> Kirmes in Düsseldorf 2022: Rheinkirmes, Osterkirmes und Schützenfest – alle Termine <<

Die Attraktionen der Rheinkirmes 2022

Eine traurige Nachricht gab es schon weit vor Bekanntgabe der Austragung: Der „Spinning Racer“ wird 2022 nicht dabei sein. Weiteres steht noch nicht fest.

Rheinkirmes 2022: Das sind die Neuheiten

Das gilt auch für eventuelle Neuheiten.

Gastro-Neuigkeiten auf der Rheinkirmes 2022

Schleckermäuler dürften sich wohl auch 2022 wieder auf jede Menge ausgefallene Gastro-Erlebnisse freuen.

Rheinkirmes in Düsseldorf: Das sind die Partyzelte der Brauereien

Partys bis tief in die Nacht – auch dafür steht die Rheinkirmes. Traditionell fahren die Düsseldorfer Brauereien wie Uerige, Frankenheim, Schlüssel, Gulasch, Füchschen, Schumacher und Schlösser in ihren Festzelten groß auf.

>> Termine Düsseldorf 2022: Das sind die wichtigsten Events und Messen – vom Japan-Tag bis zur Rheinkirmes <<