Rheinbahn kündigt Änderung an – diese Linien sind betroffen

ÖPNV-Kunden aufgepasst: Wegen des Krönungsumzugs in Neuss (NRW) werden Teile der Neusser Innenstadt gesperrt – am Samstag, 31. August, von 17.30 bis 21 Uhr. Davon betroffen sind die Straßenbahnlinie 709 und die Buslinien 828 und 830.

Rheinbahn kündigt folgende Änderungen an

Straßenbahnlinie 709

Die Bahnen enden, von Düsseldorf kommend, an der Haltestelle „Neuss, Stadthalle/Museum“, wenden und fahren wieder zurück nach Düsseldorf. Die Fahrgäste können bis in die Neusser Innenstadt die Busse der Stadtwerke Neuss (SWN) und des Busverkehrs Rheinland (BVR) nutzen.

Buslinien 828 und 830

Die Busse enden, von Düsseldorf und Meerbusch kommend, bereits an der Haltestelle „Neuss, Hauptbahnhof“, wenden und fahren wieder zurück. Die Haltestelle „Neuss, Hauptbahnhof, Steig 2“ in Richtung Meerbusch und Düsseldorf wird auf die Collingstraße vor die Einmündung der Salzstraße verlegt.

Aushänge an den betroffenen Haltestellen, Hinweise an den elektronischen Anzeigen und Durchsagen in den Bahnen und Bussen informieren die Fahrgäste über die Änderungen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

