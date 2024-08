Rheinbahn rund um Düsseldorf: Das ändert sich mit dem neuen Fahrplan!

Große Neuigkeiten im Fahrplan der Rheinbahn in und rund um Düsseldorf: Ab Mittwoch, dem 21. August 2024, dürft ihr euch auf zahlreiche Änderungen gefasst machen, welche den Alltag etwas entspannter gestalten sollen – zumindest wenn es nach den Plänen der Verantwortlichen geht.

Eine große Neuigkeit betrifft vor allem die Buslinien in Monheim, welche ab Mittwoch einen komplett neuen Linienweg verpasst bekommt. Der Hintergrund: Die Stadt Monheim verfolgt ein neues Linienkonzept, um besseren Anschluss an S-Bahnen zu gewähren. Zudem wird die Taktung erhöht. Die konkreten Änderungen für den Raum Monheim findet ihr hier.

Weitere Änderungen gibt es auf der Buslinie 016 in Richtung Ratingen Lintorf, zudem verbessert man den Ablauf im Düsseldorfer Messe-Busverkehr. Die Änderungen im Detail (via rheinbahn.de):

Stadtbahnlinie U73 – Haltestelle entfällt

Die Haltestelle „Vor der Hardt“ wird nach dem Umbau der Haltestelle „Pöhlenweg“ ab dem 2. September 2024 entfallen.

Buslinie SB59 – neuer Linienweg

Die Busse bekommen auf Wunsch der Stadt Monheim im Rahmen des neuen Monheimer Linienkonzepts, aus Düsseldorf kommend, ab der A59 einen neuen Linienweg. Dadurch fahren sie ab der A59 folgende Haltestellen an: „Merkur-Spielbank Monheim“, „Schlegelstraße“, „Griesstraße“, „Am Kielsgraben“, „Rheinpark“, „Hey Lou Hotel Monheim“, „Steinstraße“, „Kirchstraße“, „Monheim Mitte“, „Monheim Markt“, „Kulturzentrum“, „Insterburger Straße“, „Albert-Einstein-Straße“, „Malbork-Platz“, „Köngisberger Straße“, „Brückenschleeweg“, „Bürgerwiese Monheim“, „Erich-Klausener-Straße“, „Mona Mare“, „Friedenauer Straße“, „Baumberger Chaussee“, „Waldschlösschen“ und „Langenfeld S“.

Buslinie SB79 wird abgeschafft

Auf Wunsch der Stadt Monheim entfällt diese Linie im Rahmen des neuen Monheimer Linienkonzepts.

Buslinie O16 mit besserem Anschluss

Auf dieser Linie verbessert die Rheinbahn an der Haltestelle „Lintorf, Rathaus“ den Anschluss von den Linien 754 und SB55 aus Richtung Düsseldorf auf die Linie O16 in Richtung Ratingen-Breitscheid. Dazu startet die Linie O16 täglich im Spätverkehr, samstags bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 9 Uhr, zwei Minuten später ab der Haltestelle „Ratingen Ost S“.

Buslinie 722 mit neuem Messe-Halteplatz

Um die Abläufe bei großen Messen zu verbessern, halten die Busse in Richtung Stadthalle an der Haltestelle „Messe Süd/Congress Center“ am Steig 1 und nicht am Steig 2.

Buslinie 777 in Monheim auf neuen Wegen

Die Busse fahren auf Wunsch der Stadt Monheim im Rahmen des neuen Monheimer Linienkonzepts, aus Langenfeld kommend, ab der Haltestelle „Hegelstraße“ einen neuen Linienweg mit folgenden Haltestellen: „Schlegelstraße“, „Robert-Bosch-Straße“, „Niederstraße“, „Siemensstraße“, „Daimlerstraße“, „Hey Lou Hotel Monheim“, „Rheinstadion“, „Monheim Altstadt“, „Marienburg“, „Heerweg“, „Kulturzentrum“, „Monheim Markt“ und „Monheim Mitte“.

Buslinie 788 – neuer Linienweg

Die Busse fahren auf Wunsch der Stadt Monheim im Rahmen des neuen Monheimer Linienkonzepts, aus Düsseldorf kommend, ab der Haltestelle „Rudolf-Bosch-Straße“ einen neuen Linienweg mit folgenden Haltestellen: „Mühlenfeld“, „BSM-Betriebshof“, „Daimlerstraße“, „Lindenstraße“, „Hasenstraße“, „Frohnkamp“, „Sandberg“, „Friedenauer Straße“ und „Mona Mare“.

Buslinie 789 – neue Strecke ab Kulturzentrum

Die Busse fahren auf Wunsch der Stadt Monheim im Rahmen des neuen Monheimer Linienkonzepts, aus Düsseldorf kommend, ab der Haltestelle „Kulturzentrum“ einen neuen Linienweg mit folgenden Haltestellen: „Lankwitzer Weg“, „Treptower Straße“, „Erich-Klausener-Straße“, „Mona Mare“.

Buslinie 791 endet bereits in Monheim Mitte

Die Busse enden auf Wunsch der Stadt Monheim im Rahmen des neuen Monheimer Linienkonzepts bereits an der Haltestelle „Monheim Mitte“. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Monheim Mitte“ und „Mona Mare“ entfällt.

Kleine Anpassung bei der Buslinie 807

Montags bis donnerstags startet die Fahrt um 0.47 Uhr ab der Haltestelle „Hauptbahnhof“ eine Minute später, um 0.48 Uhr. Dadurch verbessert sich der Anschluss zur Buslinie 730 an der Haltestelle „Eckenerstraße“.

Buslinie 810

Montags bis donnerstags und sonn- und feiertags startet die Fahrt um 1.09 Uhr ab der Haltestelle „Eckenerstraße“ eine Minute später, um 1:10 Uhr. Dadurch verbessert sich der Anschluss zur Buslinie 730 an der Haltestelle „Eckenerstraße“.

Buslinie 812 mit neuem Bussteig in Rath

Die Busse halten an der Haltestelle „Rath S“ zukünftig an den neu errichteten Bussteigen 3 und 4.

Bürgerbuslinie BB3 in Mettmann mit Änderungen

Die Bürgerbuslinie BB3 in Mettmann fährt einen neuen Linienweg mit folgenden Haltestellen: „Leyer Straße“, „Brahmsstraße“, „Schumannstraße“, „Händelstraße“, „Am Anger“, „Kaldenberg“, „Am Pflug“, „Im Hahnenschrei“. Die Haltestelle „Leyer Straße“ wird in „Grafschaftstraße“ umbenannt, die Haltestelle „Gemeindehaus Süd“ in „Haus der Begegnung“. Samstags um 12.30 Uhr bietet der Bürgerbus eine zusätzliche Fahrt ab der Haltestelle „Haus St. Elisabeth“.

Buslinie NE3 mit neuem Bussteig in Rath

Die Busse halten an der Haltestelle „Rath S“ zukünftig an dem neu errichteten Bussteig 3.

Weitere Änderungen im Rheinbahn-Fahrplan

Zudem müsst ihr euch auf einige veränderte Fahrtzeiten gefasst machen, um pünktlichere Verbindungen mit besseren Anschlüssen zu gewährleisten. Zu den betroffenen Buslinien gehören unter anderem:

SB57

SB59

O12

723

725

726

727

729

730

736

749

757

759

760

776

777

784

785

788

789

790

791

828

829

830

831

833

Alle Änderungen zum Fahrplanwechsel sind in der Fahrplanauskunft und in der Rheinbahn-App hinterlegt. Antwort auf alle Fragen gibt es rund um die Uhr unter der „Schlauen Nummer“ 0800 6 50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen).