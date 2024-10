Rheinbahn in Düsseldorf: Fahrplanänderung auf diesen Linien

Während der Herbstferien fahren einige Rheinbahn-Linien nach einem speziellen Ferienfahrplan, der die geringere Anzahl an Fahrgästen berücksichtigt. Die Pläne hängen an allen betroffenen Haltestellen aus und sind grün gestaltet, damit die Fahrgäste sie auf einen Blick erkennen. Alle Änderungen sind in der Fahrplanauskunft und in der Rheinbahn-App hinterlegt.

Von Samstag, 12. Oktober, bis Samstag, 26. Oktober, gilt der Ferienfahrplan auf folgenden Linien:

U76

U77

709

SB50

O1/792

778

779

781

783

785

790

Die Zusatzfahrten (E-Busse) entfallen, die Buslinie 829 fährt nicht.

Antworten auf alle Fragen gibt es rund um die Uhr unter der „schlauen Nummer“ 0800 6 50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen).

Wann sind die Herbstferien 2024 in NRW?

Die Herbstferien in NRW beginnen am 14. Oktober 2024 und enden am 26. Oktober 2024. Am Montag, dem 28. Oktober, müssen die Kinder wieder in die Schule.