Die Rheinbahn ist für den größten Teil der Straßenbahn- und Busflotte rund um Düsseldorf, von Meerbusch bis nach Mettmann, zuständig. Leider kommen die Bahnen und Busse aber längst nicht immer pünktlich – Bauarbeiten und widrige Umstände verändern den Fahrplan regelmäßig. Hier findet ihr alle aktuellen Sperrungen und Informationen zum Ersatzverkehr auf einen Blick!

Wichtig: Die nachfolgenden Meldungen befassen sich mit größeren Sperrungen, Baustellen und Ausfällen aufgrund von Streiks und widriger Umstände (Wetter, Unfälle, etc.). In dieser Auflistung können wir leider keine tagesaktuellen Verspätungen (will heißen „Die 707 kommt mal wieder 5 Minuten zu spät!“) berücksichtigen.

Aktuelle Rheinbahn-Meldung aus Düsseldorf: Sperrung der Unterrather Straße

Dauer: von Sonntag, 8. September, 4 Uhr, bis Mittwoch, 25. September, 4 Uhr

Die bereits länger andauernden Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofs „Unterrath S“ im Düsseldorfer Norden sorgen für eine einschneidende Fahrplanänderung: Auf den Linien 705 und 707 sind Busse statt Bahnen unterwegs, zudem kommt es zu Änderungen für die Linien 757 und NE2.

Das sind die Details:

Straßenbahnlinie 705

Die Bahnen enden, vom Steinberg kommend, bereits an der Haltestelle „Spichernplatz“, wenden und fahren wieder zurück. Der gesperrte Abschnitt zwischen den Haltestellen „Spichernplatz“ und „Unterrath S“ muss leider entfallen. Die Fahrgäste können alternativ die Ersatzbusse der Linie 707 nutzen. Sie fahren zwischen den Haltestellen „Spichernplatz“ und „Unterrath S“.

Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Straßenbahn-Haltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn.

Straßenbahnlinie 707

Die Bahnen enden, vom Medienhafen kommend, bereits an der Haltestelle „Spichernplatz“, wenden und fahren wieder zurück. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen „Spichernplatz“ und „Unterrath S“ sind Busse statt Bahnen im Einsatz.

Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Straßenbahn-Haltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn.

Wer hat an der Uhr gedreht? Düsseldorfer Rheinbahn immer unpünktlicher

Buslinien 757 und NE2

Die Busse enden, von Ratingen kommend, bereits an der Haltestelle „Unterrath S, Steig 5“, wenden und fahren ab dem Steig 4 wieder zurück. Die Haltestelle „Unterrath S, Steig 3“ wird an den Steig 4 verlegt. Die Haltestelle „Unterrath, Friedhof“ muss leider entfallen.

Autoverkehr

Die Unterrather Straße wird zwischen den Hausnummern 33 und 65 gesperrt. Die Rheinbahn bittet die Autofahrenden, den gesperrten Bereich großräumig zu umfahren. Umleitungen sind ausgeschildert.

Bus- und Bahnausfälle in Düsseldorf – weitere Infos

Alle Änderungen sind in der Fahrplanauskunft und in der Rheinbahn-App hinterlegt. Antwort auf alle Fragen gibt es rund um die Uhr unter der „Schlauen Nummer“ 0800 650 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen).