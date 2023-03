Rheinalleetunnel in Düsseldorf am Wochenende gesperrt – ab 3. März 2023

Nach Angaben der Stadt Düsseldorf soll bei der Sperrung vom Rheinalleetunnel die komplette Niederspannungshauptverteilung für die Energieversorgung ausgetauscht werden. Dazu sind zwei Termine an zwei Wochenenden geplant, einmal vom 3. bis 6. sowie vom 17. bis 20. März.

Die Arbeiten seien dringend notwendig, da die Hauptverteilung ihre durchschnittliche Lebensdauer überschritten hat. Durch die Erneuerung werden Betriebsstörungen reduziert und die Sicherheit erhöht. Um Vollsperrungen an den verkehrsreichen Wochentagen zu vermeiden, wird an Wochenenden gearbeitet.

Für diese Arbeiten wird der Rheinalleetunnel zunächst am ersten März-Wochenende ab Freitag, 3. März, 22 Uhr, bis Montag, 6. März, 5 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Am zweiten Arbeits-Wochenende beginnen die Arbeiten am Freitag, 17. März, 22 Uhr. Die Arbeiter sind dann voraussichtlich bis Montag, 20. März, 5 Uhr, im Einsatz, um den Austausch der Niederspannungshauptverteilung abzuschließen.

Rheinalleetunnel in Düsseldorf gesperrt: Diese Umleitungen sind geplant

Eine Umleitung in Fahrtrichtung Neuss/stadtauswärts erfolgt über die Düsseldorfer Straße auf die Pariser Straße, anschließend nach rechts in die Krefelder Straße, dann nach links in die Böhlerstraße und schließlich nach rechts in die Neusser Straße zur Anschlussstelle Büderich.

Die zweite Umleitung erfolgt durch den Rheinufertunnel in Fahrrichtung Tonhalle, nach der Tonhalle rechts auf die Oberkasseler Brücke, dann weiter über die Luegallee, am Ende nach links in die Belsenstraße und schließlich weiter über die Düsseldorfer Straße. Ab hier verläuft die Umleitung dann weiter wie die erste.

Von Neuss kommend erfolgt die Umleitung in Richtung stadteinwärts über die Brüsseler Straße.