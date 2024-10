Rheinalleetunnel in Düsseldorf: Autofahrer können endlich aufatmen

Auf den Düsseldorfer Straßen kommt es immer wieder zu Sperrungen und anderen Problemen. Das beeinträchtigt den Verkehr für Autofahrer. Zuletzt mussten an dem Rheinalleetunnel aufgrund eines technischen Defekts Arbeiten an der Löschwasserversorgung durchgeführt werden. Die Folge: Der Tunnel war ab dem 3. Oktober in beide Fahrtrichtungen nur einspurig, und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde befahrbar.

Nun gibt es allerdings gute Neuigkeiten: Die Arbeiten sind abgeschlossen, und die Absperrungen werden nach Angaben der Stadt Düsseldorf seit Freitagmorgen (18. Oktober) abgebaut. Wann der Verkehr im Düsseldorfer Rheinalleetunnel wieder zweispurig weitergehen soll, steht bereits fest.

Düsseldorfer Rheinalleetunnel wieder zweispurig – Termin steht fest

Nach Angaben der Stadt Düsseldorf kann der Verkehr noch am Freitag (18. Oktober) normal weitergehen. Voraussichtlich ab 14 Uhr können Autofahrer wieder alle Spuren des Rheinalleetunnels nutzen, und im normalen Tempo fahren.