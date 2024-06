Rhein Fire tritt Auswärtsmarathon an: Diese Spiele stehen jetzt an!

Für Rhein Fire steht nach dem Heimspiel in Oberhausen eine dreiwöchige Auswärtstour an. Mit Spielen gegen die Paris Musketeers, Berlin Thunder und Madrid Bravos liegen drei lange Reisen mit insgesamt knapp 3000 Kilometern vor dem amtierenden Champion.

Doch nicht nur der weite Reiseweg macht diesen Teil des Spielplans schwierig. Alle drei Gegner sind stark in die Saison gestartet und haben, ebenso wie Rhein Fire, nach drei Wochen zwei Siege auf dem Konto. Nichtsdestotrotz ist das Team von Jim Tomsula hochmotiviert, nach der enttäuschenden Niederlage im Heimauftakt, zu zeigen, was in ihm steckt.

Rhein Fire am 15. Juni zu Besuch in Paris

Mit den Musketeers steht in der kommenden Woche direkt ein Knaller auf dem Programm. Das Team um Quarterback Zach Edwards ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet und musste noch keine Niederlage hinnehmen. Die Bilanz aus den letzten Aufeinandertreffen spricht mit 2-0 Siegen jedoch recht deutlich für Rhein Fire.

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“

Woche 5 stellt eine Premiere dar. Das Spiel zwischen dem amtierenden Champion und den Berlin Thunder am 23. Juni ist die erste Begegnung der beiden Franchises in der ELF. Mehr als 17 Jahre nach dem letzten Duell in der NFL Europe spielen die beiden historischen Franchises im Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark erneut gegeneinander.

Am 29. Juni ist Zeit für eine Revanche in Madrid!

In Woche 6 steht die längste Reise des Jahres auf dem Programm. Mit dem gecharterten Flieger geht es für das Team zusammen mit den Fans, die einen Platz im Flugzeug ergattern konnten, zum Auswärtsspiel nach Madrid. Nach der Niederlage in Oberhausen brennt Rhein Fire auf die Revanche gegen die Bravos, weshalb die Partie im Estadio Vallehermoso eine Besondere werden könnte.