Das sind Rhein Fires neue Cheerleader: „Pyromaniacs“ heizen für Titelverteidigung ein

Den 25. September 2023 werden Fans von Rhein Fire sicher niemals vergessen: Mit dem 53:34-Finalerfolg gegen Stuttgart Surge sicherte das Düsseldorfer Football-Franchise in der ausverkauften Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena ihren ersten Meistertitel in der European League Of Football, kurz ELF. Der Erfolg wurde mit einer emotionalen Siegerehrung im Düsseldorfer Rathaus gefeiert, wie diese Fotos zeigen.

Dass die Stimmung im Stadion, in dem Rhein Fire auch seine regulären Heimspiele ausgetragen hat, so ausgelassen war, lag auch im besonderen Maße an den Düsseldorfer Cheerleadern. Die „Pyromaniacs“ heizten, dem Namen entsprechend, dem Publikum über die gesamte Spielzeit ordentlich ein und stachelten mit ihren Choreografien auch die „schweren Jungs“ auf dem Rasen zu Höchstleistungen an.

Auch Tonight News stürzte sich bereits ins Getümmel: So war das Training mit den Footballern von Rhein Fire.

30 junge Frauen schaffen Sprung ins „Pyromaniacs“-Team

Auch in der kommenden Saison wollen die Cheerleader wieder eines der Aushängeschilder von Rhein Fire sein. Deshalb lud das Football-Franchise am dritten Advent, dem 17. Dezember, zum großen „Tryout“ in die Düsseldorfer Seifenfabrik. Dort konnten sich alte und potenziell neue Tänzerinnen beweisen und für einen Platz bei den „Pyromaniacs“ empfehlen.

Am Ende des stimmungsvollen Events konnten 30 junge Frauen ins Team der Rhein-Fire-Cheerleader aufgenommen werden. Die schönsten Fotos der „Pyromaniacs“ in Action findet ihr in unserer oben angehangenen Fotoshow.

Dass Düsseldorf Deutschlands Football-Hauptstadt ist, beweisen nicht nur die Erfolge von Rhein Fire, sondern auch, dass die US-Profiliga NFL ihr deutsches Hauptquartier ausgerechnet in der NRW-Landeshauptstadt eröffnet hat. Wo es sich befindet und alle weiteren Infos zu dem Thema NFL in Düsseldorf findet ihr hier.