Restaurants in Düsseldorf: Das sind die neuen Corona-Regeln

Am 13. Januar tritt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft – dann gelten auch in Düsseldorf neue Regeln. Dabei wird vor allem 2G-plus ausgeweitet: Essen gehen können demnach nur noch Geboosterte sowie Geimpfte und Genesene mit Test. Mit den verschärfen Maßnahmen soll die weitere Ausbreitung der Omikron-Variante eingedämmt werden.

Auch nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist kein Ende in Sicht: Die Inzidenz steigt, Düsseldorf erreicht neue Höchstwerte. Und so haben Bund und Länder am 7. Januar eine bundesweite 2G-plus-Regel für die gesamte Gastronomie beschlossen, die NRW jetzt einführt. Während Clubs und Diskotheken schon seit Dezember geschlossen sind, gelten nun verschärfte Maßnahmen für Restaurants, Brauhäuser, Kneipen und Cafés.

>> 2G-plus-Regel: Düsseldorfer Gastronomen schlagen Alarm <<

Gastronomie in Düsseldorf: 2G-plus-Regel ab 13. Januar

Wer in Düsseldorf jetzt essen gehen möchte, muss die 2G-plus-Regel beachten. Es gilt: