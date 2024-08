Düsseldorf ist um ein Sternerestaurant ärmer! Seit einigen Wochen ist es im Erdgeschoss des Steigenberger Icon Parkhotels auf der Kö deutlich ruhiger geworden. Denn wo einst Gourmet-Freunde auf pinken Samtstühlen nebst floraler Dekoration Platz nahmen, ist jetzt das Licht aus. Das Restaurant „Pink Pepper“ hat laut Google „vorübergehend geschlossen“. Dabei hatte das Restaurant in dem 5-Sterne-Luxus-Tempel erst 2022 eröffnet – und feierte große Erfolge!

„Pink Pepper“ im Steigenberger Hotel dicht – was steckt dahinter?

Denn der damals eingestellte Spitzenkoch Benjamin Kriegel erkochte dem Lokal einen Stern – den er auch Anfang 2024 erneut halten konnte. Doch dann die Wende: Während der EM hatte das „Pink Pepper“ bereits geschlossen – allerdings nur für „normale“ Gäste, wie Düsseldorf Tonight jetzt von Hotel-Direktor Rami Al Lahham erfuhr. Der Manager: „Wir hatten während der UEFA Euro 2024 geschlossene Gesellschaften und exklusive Buchungen von VIP-Gästen der UEFA.“

Steigenberger Icon Parkhotel in Düsseldorf: Wie geht es mit dem „Pink Pepper“ weiter?

Doch auch nach der EM öffnete das „Pink Pepper“ nicht mehr für Besucher. Das soll aber nicht so bleiben: „Wir konzentrieren uns jetzt auf die Zukunft“, so Al Lahham verheißungsvoll am Telefon. Konkret sei ein neues Restaurant-Konzept geplant. Die „Bar Pink Pepper“, wie das Lokal bald heißen soll, feiere am 12. September eine Neueröffnung.

„Wir bieten unseren Gästen ab dann richtiges High Life mit Getränken und Speisen“, heißt es weiter. Auf dem Programm stünden dann hochwertige Tapas und besondere Getränke. „Wir werden vor allem auch Gäste empfangen, die spätabends noch bei uns essen gehen möchten, zum Beispiel nach einem Besuch in der Oper“, führt der Hotel-Chef aus.

„Bar Pink Pepper“ veranstaltet After-Work-Partys

Und: Auch After-Work-Partys sind fest geplant. „Wir planen dann jeden Donnerstag eine – und fangen damit direkt am 12. September an“, so die Ankündigung von Rami Al Lahham.

Die „Rheinische Post“ hatte Anfang August 2024 berichtet, dass man sich vom früheren Sternekoch Benjamin Kriegel und dessen Frau Ramona, die das Restaurant mit ihrem Mann führte, getrennt hätte. Dies wollte uns Al Lahham nicht bestätigen. Der Hotel-Boss fest entschlossen: „Ich spreche nur noch über die Zukunft.“

