Schon das erste Restaurant in Derendorf zeigt ein stylisches Gesicht: Das Grande Étoile D’Argent wurde vor über viereinhalb Jahren eröffnet und glänzt – entsprechend dem Namen – mit silberner Ausstattung. Und jetzt ist auch das Grande Étoile D’Or in der Carlstadt am Start. Im August startete das Team mit der Soft-Opening-Phase, offizielle Eröffnung war dann Anfang Oktober.

Auch beim Ableger in der Carlstadt setzt man auf gehobenes Ambiente: So stammt das Innenausstattung vom Düsseldorfer Architekten Jürgen Geiselhart. Mit hochwertigen Materialien, viel Gold und Bildern von Filmstars aus den 20er Jahren macht das Grande Étoile D’Or seinem Namen alle Ehre – klassische Elemente verbinden sich mit warmen Farben und modernen Akzenten.

Die Menükarte ist ein wenig feiner und gehobener als im D’Argent: Es werden Single Cuts mit frei wählbaren Beilagen, Wolfsbarsch mit Safranrisotto, Jakobsmuscheln und Austern serviert – aber auch Pasta zählt zum Angebot. Fleisch- und Fischgerichte mischen sich so mit Klassikern und hausgemachten Desserts. Für den Mittagstisch bis 16 Uhr gibt es außerdem eine extra Karte.

Blauer Salon und Beats am Wochenende

Das Grande Étoile D’Or bietet mit dem „Blauen Salon“ zusätzlich einen eigenen Bereich für Geschäftsessen oder private Veranstaltungen in kleiner Runde an. Insgesamt gibt es im Restaurant rund 100 Plätze.

Auch für das Abendprogramm ist gesorgt. So kann der Drink an der Bar, in einem der Séparées oder in der Lounge vor dem Kamin eingenommen werden. Freitags und samstags wird das Restaurant ab 23 Uhr dann zur Bar mit entspannten Beats. Cheers!