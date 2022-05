Ausverkauf hat begonnen: Real in Düsseldorf-Bilk schließt

Die Tage der Real-Filiale in Düsseldorf-Bilk sind gezählt. Schilder vor dem Supermarkt auf der Friedrichstraße verkünden: „Wir schließen diesen Markt – alles muss raus“. Kaufland übernimmt die Räumlichkeiten.

Die Übernahme soll bis zum 20. Juni erfolgen. Unklar ist, ob der Ausverkauf bis dahin läuft oder die neue Kaufland-Filiale zu diesem Zeitpunkt bereits eröffnet. Fest steht: Es wird die zweite Kaufland-Filiale in Düsseldorf, die andere steht auf dem Professor-Neyses-Platz in Derendorf.

Während Kaufland in Düsseldorf also expandiert, werden die Real-Filialen weniger. Nach der Übernahme von „Emmas Enkel“ in der Schlüterstraße durch Edeka im vergangenen August bleibt künftig nur noch eine Real-Filiale übrig: die auf der Schießstraße in Heerdt.