Raub in Holthausen: Polizei sucht Zeugen nach Überfall

Am Samstagabend wurde ein Wettbüro in Holthausen überfallen. Gegen 22.35 Uhr drang ein maskierter Mann in das Geschäft an der Bonner Straße ein. Er bedrohte die dortige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, ihm das Geld aus der Kasse zu übergeben. Nachdem die Angestellte der Aufforderung nachkam, schlug der Räuber sie kurz und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, diese blieben jedoch erfolglos. Die betroffene Mitarbeiterin erlitt glücklicherweise keine Verletzungen. Der flüchtige Täter wird als etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Sein Erscheinungsbild war durch einen schwarzen Trainingsanzug und eine Sturmmaske geprägt, welche sein Gesicht verdeckte.

Zeugenaufruf nach Raub in Holthausen

Das zuständige Raubkommissariat KK 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211 8700 zu melden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.