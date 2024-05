Raub in Düsseldorf: Luxusuhr von Handgelenk gerissen

Am Freitagabend (10. Mai) wurde einem 28-Jährigen in Düsseldorf eine Luxus-Uhr vom Handgelenk gerissen. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.34 Uhr auf einem Fußweg nahe dem Rhein. Der Geschädigte war in Begleitung eines Freundes auf dem Grevenbroicher Weg unterwegs, als zwei Männer auf einem Motorroller ihnen entgegenkamen und die Uhr raubten. Die Täter entkamen anschließend in Richtung Oberlöricker Straße.

Die Fahndung nach den Räubern läuft auf Hochtouren. Beide Männer trugen zur Tatzeit schwarze Kleidung und Helme und waren mit einem schwarzen Roller unterwegs. Das Kriminalkommissariat 13 bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach den Unbekannten. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich umgehend bei der Polizei melden.

Die Düsseldorfer Polizei ist entschlossen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Sie appelliert an Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Jeder noch so kleine Hinweis könnte wichtig sein, um die Täter zu fassen und die gestohlene Uhr ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.