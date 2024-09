Ranking zeigt: Top-Arbeitgeber in NRW kommt aus Düsseldorf

Auf der Suche nach einem neuen Job in der Landeshauptstadt stellen sich viele Menschen die Frage, welcher Arbeitnehmer der beste ist. Eine Antwort auf diese Frage gibt nun ein aktuelles Ranking der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu. Diese hat im August eine Liste der am besten bewerteten Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Angeführt wird diese unter anderem von einem Düsseldorfer Hotel.

Die Rede ist von der Luxus-Residenz Breidenbacher Hof. Mit einer Bewertung von 4,62 von 5 möglichen Punkten wurde das Domizil auf der Kö zum besten Arbeitgeber in der Hotellerie Branche ausgezeichnet. Im nationalen Vergleich liegt das Hotel damit unter den besten fünf. Besonders gut bewertet wurde der Breidenbacher Hof dabei in den vier Kategorien Arbeitsumgebung, Unternehmenskultur, Vielfalt und Karriere & Gehalt.

Breidenbacher Hof erneut Top-Arbeitgeber in Düsseldorf

Das Edel-Hospiz bekam damit nach 2022 und 2023 zum dritten Mal in Folge das „Top Company Award“-Siegel verliehen. Nur etwa fünf Prozent aller Arbeitnehmer qualifizieren sich für diese Auszeichnung. Die Bewertung dafür wird mithilfe anonymer Bewertungen von Arbeitnehmern seitens Kununu durchgeführt. Mit mehr als sechs Millionen Bewertungen zu über 400.000 Firmenprofilen ist Kununu die größte Internet-Plattform in ihrem Gebiet.

„Dieser Erfolg ist ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung, die wir als Team füreinander haben und pflegen. Unser gelebter Teamspirit, die offenen Türen auf allen Ebenen und die flachen Hierarchien schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem jeder Einzelne zählt“, begründet Anna Göttlicher, Personaldirektorin Breidenbacher Hof, in einer Pressemittelung die Auszeichnung.

„Die von uns gebotenen Benefits richten sich somit nicht nur nach den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter und stellen Sie in den Mittelpunkt, sondern drücken auch unsere Philosophie aus. Dieses Ergebnis motiviert uns als Arbeitgeber, einen Arbeitsplatz zu schaffen, bei welchem sich jeder wertgeschätzt und gehört fühlt“, erklärt Göttlicher weiter.