Ranking zeigt: So gut schneidet Düsseldorfs Anbindung an den ÖPNV ab

Welche deutsche Stadt hat den besten öffentlichen Nahverkehr? Wo kann auf das Auto verzichtet werden? Diese Fragen stellt sich ein aktuelles Ranking des Software-Unternehmens „loki„, einem Tochterunternehmen der Bahn, welches bundesweit in Städten und Landkreisen die ÖPNV-Erschließungsqualität untersucht hat.

Für die Auswertung wurden Faktoren wie die Erreichbarkeit von Haltestellen des ÖPNV aus Wohngebieten und die Häufigkeit der Bedienung dieser Haltestellen untersucht. Auf der Basis der Daten wurde dann ein Ranking, das den ÖPNV der einzelnen Regionen in die Qualitätsklasse A bis G sowie in die Punktklassen 1 bis 7 einteilt, erstellt. Düsseldorf landet dabei besonders weit oben.

ÖPNV-Anbindung in Düsseldorf „hochwertig“

So konnte sich die NRW-Landeshauptstadt mit einem Score von 1,46 den zweiten Platz von 105 im Städte-Ranking sichern. Leicht geschlagen wird sie dabei nur von Frankfurt am Main, welche in der Auswertung eine Punktzahl von 1,44 erhält. Beide Städte erreichen somit als einzige die Qualitätsklasse A, welche für eine „hochwertige“ ÖPNV-Anbindung steht.

Weiterlesen: Ausfälle bei der Rheinbahn: Aktuelle Infos zu Sperrungen und Ersatzverkehr in Düsseldorf

Gleichzeitig weist Düsseldorf damit eine der besten ÖPNV-Anbindungen in ganz NRW auf. So befindet sich in den Top-10 des Rankings neben der Landeshauptstadt nur noch eine weitere Stadt: Bochum (Platz 10). Es folgen Bonn (Platz 14), Dortmund (Platz 16), Essen (Platz 17), Gelsenkirchen (Platz 18) sowie Leverkusen (Platz 21) und Wuppertal (Platz 22). Hier wird die ÖPNV-Anbindung jedoch immer noch mit einem „sehr gut“ ausgezeichnet.

NRW-Schlusslichter im Städte-Ranking sind hingegen Solingen (Platz 69), Münster (Platz 72) und Hamm (Platz 88). Die Anbindungen werden dort lediglich mit einem „gut“ bewertet.