Nach Vorwürfen: Das sagen die Veranstalter in Düsseldorf zum Auftritt von Till Lindemann

Er gehört wohl zu den international bekanntesten Persönlichkeiten aus Deutschland: Till Lindemann, Frontmann und Stimme der Band Rammstein. Aktuell tourt er mit der Industrial-Metal-Band durch Deutschland und den Rest der Welt, doch seit Anfang Juni ist der Ruf des Sängers schwer ramponiert. Der Vorwurf: Bei Konzerten der Band wurden Frauen offenbar gezielt für Sex mit ihm rekrutiert. Teilweise berichten diese von einem „Casting-System“.

Vor Kundmachung der Vorwürfe freuten sich Fans in Düsseldorf bereits auf Lindemanns Solo-Auftritt Auftritt im November. Doch wird das Konzert in der Mitsubishi Electric Halle überhaupt stattfinden? Das sagen Veranstalter, Stadt und Politik.

Worum geht es bei den Vorwürfen gegen Till Lindemann und was ist seitdem passiert?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rammstein (@rammsteinofficial)

Mehrere Frauen werfen Till Lindemann vor, bei Rammstein-Konzerten gezielt für Backstage-Partys ausgewählt worden zu sein. Dort sollen sie mit K.-o.-Tropfen und Alkohol anästhesiert worden sein, um dem Frontmann sexuelle Handlungen an ihnen zu ermöglichen.

Gegen die Verbreitung der Vorwürfe ging der Sänger bereits juristisch vor. „Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr“, hieß es in einem Pressebrief seines Anwalts. Auch die Band äußerte sich am 3. Juni in einem Statement auf Instagram: „Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: Beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.“

Im Juni gaben Rammstein vier Konzerte in München. Die ersten Deutschland-Konzerte, nachdem die Anschuldigungen bekannt wurden. Neu: Bei den insgesamt vier Konzerten gab es erstmals keine „Row Zero“ mehr. Das ist der Raum zwischen Bühne und Zuschauern, an den die rekrutierten Frauen gebracht worden sein sollen. Außerdem habe sich Rammstein von Band-Assistentin Alena Makeeva, die Frauen gezielt für die Row Zero und Afterpartys angesprochen haben soll, angeblich getrennt. Zudem hat das Management der Band ein sogenanntes Awareness-Konzept für die weiteren Konzertabende angekündigt.