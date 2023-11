Till Lindemann-Konzert heute in Düsseldorf: Veranstalter verschärfen Sicherheitsvorkehrungen

Konzert von Till Lindemann in Düsseldorf ausverkauft

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Till Lindemann (@till_lindemann_official)

Lindemann wird am 10. November 2023 als Solo-Künstler Halt in Düsseldorf machen. Das Konzert in der Mitsubishi Electric Halle ist bereits ausverkauft.

Der Veranstalter der Lindemann-Tour ist das deutsche Unternehmen Handwerker Promotion. Hinter dem Venue der Mitsubishi Electric Halle steckt die Düsseldorfer Eventmanagement-Firma D.Live.

Das sagen die Veranstalter zum Sicherheitskonzept beim Lindemann-Konzert in Düsseldorf

Auf Tonight-News-Nachfrage zum Sicherheitskonzept und Maßnahmen hat uns eine Sprecherin von D.Live geantwortet: „Das Crowdmanagement hat für uns in all unseren Venues höchste Priorität, die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher ist für uns das wichtigste. Um unsere Gäste bestmöglich zu schützen, setzen wir für alle Veranstaltungen in unseren Venues entsprechende Maßnahmen um. Diese werden auch beim Konzert von Till Lindemann greifen.“

Außerdem heißt es weiter: „Bei den angesprochenen Maßnahmen handelt es sich unter anderem um folgende: ‚Luisa ist hier‚ und ein darauf gebrieftes und geschultes Ordnungsdienst-Personal.“ Des weiteren wird ein mobiles Awareness-Team unterwegs sein, also Ansprechpersonen für Betroffene.

>> Termine Düsseldorf 2023: Das sind die wichtigsten Events und Messen <<

Afterparty für Fans findet in Düsseldorf statt

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TOR3 | Düsseldorf (@tor3_club_duesseldorf)

Trotz Kritik: Nach dem Konzert von Till Lindemann in Düsseldorf startet eine offizielle Afterparty für Fans. Stattfinden wird das Ganze im Club Tor 3 ab 21 Uhr, Karten können für 45 Euro erworben werden. Erwartet wird unter anderem Schlagzeuger Joe Letz, der jüngst von mehreren Frauen beschuldigt wurde, Teil des Rekrutierungssystems für die Rammstein-Afterpartys gewesen zu sein.

Die Location befindet sich ca. 20 Minuten fußläufig von der MEH.

Adresse: Langenberger Straße 9, 40233 Düsseldorf

In Leipzig trafen Lindemann-Fans und Demo-Teilnehmer aufeinander

Die feministische Gruppe „FemStreik“ protestierte gegen das ausverkaufte Konzert von Till Lindemann in Leipzig – den Tour-Auftakt des Rammstein-Sängers. Die Gruppe forderte die Absage des Konzerts, weil sie Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen vorwirft. Der Veranstalter ignorierte die Forderung und ließ das Konzert wie geplant stattfinden.

„FemStreik“ startete eine Kundgebung unter dem Motto „Keine Bühne für Till Lindemann!“ zwischen 18 und 20 Uhr vor der Quarterback-Arena. Genau in diesem Zeitraum trudelten ebenso die Konzertbesucher ein. Über Ausschreitungen ist allerdings nichts bekannt.

Auch Proteste gegen Konzert von Till Lindemann in Düsseldorf geplant

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @keineshowfuertaeter_ddorf geteilter Beitrag

Auch in Düsseldorf will das Bündnis „Keine Show für Täter in Düsseldorf“ parallel zum Konzertstart ein Protest nahe der Mitsubishi Halle starten. In der Ankündigung heißt es: „Gemeinsam auf die Straße für eine Gesellschaft ohne Übergriffe und Machtmissbrauch“. Des weiteren wird es ein „mobiles Awareness Team und einen Ermittlungsausschuss geben“.

Geplant ist die Demo am Konzertfreitag, 10. November 2023, Kölner Landstraße/Ecke Werstener Deckel.

Ebenso das Bündnis „Feministischer Kampftag Ddorf“ kündigt via Instagram eine Demo im Rahmen des Lindemann-Konzerts an. Auftaktort- und zeit ist der Provinzialplatz, 17.30 Uhr. Der Spot ist ca. 25 Gehminuten von der Mitsubishi Electric Halle entfernt.

Alle weiteren Infos zu den Demos anlässlich des Till-Lindemann-Konzerts in Düsseldorf findet ihr hier.

Das kosteten Tickets fürs Till Lindemann-Konzert in Düsseldorf