Quad-Fahrer stirbt nach Unfall auf A46 bei Wuppertal

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am späten Freitagabend auf der A46 in Richtung Dortmund. Ein 32-jähriger Quad-Fahrer aus Hattingen verstarb infolge seiner schweren Verletzungen am frühen Samstagmorgen in einem Krankenhaus. Die Essener Polizei und ihr Unfallaufnahmeteam waren vor Ort, um die Spuren zu sichern. Es gab keine weiteren Unfallbeteiligten.

Zur Unfallzeit gegen 23 Uhr fuhr der Mann mit seinem Yamaha Quad auf der Autobahn. In Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Varresbeck verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Betonschutzwand am rechten Fahrbahnrand. Die Verletzungen, die er dabei erlitt, führten zu seinem späteren Tod im Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Anschlussstelle und der rechte Fahrstreifen gesperrt, größere Verkehrsstörungen traten jedoch nicht auf.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.