Promi-Darts-WM 2024 kommt nach Düsseldorf – Tickets bereits im Vorverkauf

Anfang 2024 ist es wieder so weit: Sechs PDC (Professional Darts Corporation)-Profis treten an der Seite von Stars und Sternchen gegeneinander bei der sechsten Promi-Darts-WM an und spielen im 501-Modus um den Weltmeister-Titel.

Das Darts-Event findet am 6. Januar 2024 ab 20.15 Uhr im Maritim Hotel in Düsseldorf statt. Moderiert werden die Wettkämpfe dabei von Christian Düren, während Elmar Paulke das Geschehen erneut kommentiert.

Wo gibt es Tickets und was kosten sie?

Wer sich das Event nicht entgehen lassen möchte, kann sich sein Ticket dafür ab sofort im Vorverkauf sichern. Die Karten sind hier erhältlich. Preislich starten sie bei 44,50 Euro für ein Ticket der günstigsten Kategorie. Da eine Kategorie bereits ausverkauft ist, sollten Interessierte nicht mehr allzu lange mit ihrem Kauf warten.

>>Kommen die Olympia-Sommerspiele nach Deutschland? NRW signalisiert Bereitschaft<<

Doch auch wer kein Ticket ergattern oder nicht zur Ausrichtung nach Düsseldorf kommen kann, muss nicht leer ausgehen: Die Promi-Darts-WM wird live im TV auf ProSieben und beim Streamingdienst Joyn übertragen.

Welche Teilnehmer sind bei der Promi-Darts-WM dabei?

Auf welche Teilnehmer wir uns freuen können, steht derzeit noch nicht fest. Bei der vergangenen Promi-Darts-WM Anfang dieses Jahres waren Promis aus folgenden Gebieten mit von der Partie: Comedy (Bülent Ceylan, Oliver Pocher), Musik (Henning Wehland), Sport (Kevin Großkreutz), Show (Amira Pocher) und Moderation (Matthias Killing).

>>Wie wird beim Darts ein Wurf genannt, mit dem man nicht die Scheibe, sondern den eigenen Pfeil trifft?<<

Aus den Profi-Darts-Rängen zeigten Michael Smith (England), Gerwyn Price (Wales), Peter Wright (Schottland), Michael van Gerwen (Niederlande) sowie Fallon Sherrock (England) und Gabriel Clemens (Deutschland) ihr Können.