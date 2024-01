„Promi-Darts-WM“ 2024 heute in Düsseldorf mit Knossi, Verona Pooth – und dem Weltmeister!

Am Samstag ist es wieder so weit: Sechs PDC (Professional Darts Corporation)-Profis treten an der Seite von Stars und Sternchen gegeneinander bei der sechsten „Promi-Darts-WM“ an und spielen im 501-Modus um den Weltmeister-Titel.

Wo und wann findet die „Promi-Darts-WM“ in Düsseldorf 2024 statt?

Das Darts-Event findet am Samstag, 6. Januar 2024, um 20.15 Uhr im Maritim Hotel in Düsseldorf statt. Moderiert werden die Wettkämpfe dabei von Christian Düren, während Elmar Paulke das Geschehen erneut kommentiert.

Wo gibt es Tickets und was kosten sie?

Wer sich das Darts-Event nicht entgehen lassen möchte, bekam sein Ticket über diesen Link. Preislich starteten diese bei knapp 45 Euro. Mittlerweile ist die Show allerdings komplett ausverkauft.

Dazu passend: Kommen die Olympia-Sommerspiele nach Deutschland? NRW signalisiert Bereitschaft.

So kommen Fans trotzdem noch an Tickets

Obwohl bereits alle Tickets der „Promi-Darts-WM“ bereits vergriffen sind, ist der Zug für Fans noch nicht ganz abgefahren. Denn es kommt vor, dass bereits erworbene Karten wieder im Resale landen. Um diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen, solltet ihr euch hier für den sogenannten Ticketalarm registrieren.

Wo wird die „Promi-Darts-WM“ live im TV und Stream übertragen?

Doch auch, wer kein Ticket ergattern oder nicht zur Ausrichtung nach Düsseldorf kommen kann, muss nicht leer ausgehen: Die „Promi-Darts-WM“ wird live im TV auf ProSieben, auf der ran-App und beim Streamingdienst Joyn übertragen. Bei letzterem gibt es die komplette Sendung auch zum Nachschauen.

Welche Kandidaten sind bei der „Promi-Darts-WM“ dabei?

Keine „Promi-Darts-WM“ ohne Promis: Dieses Jahr sagt TV-Sternchen Verona Pooth als einzige weibliche prominente Kandidatin der Scheibe den Kampf an: „Als Kind hatte ich mal eine Wurfscheibe, das kann man zwar nicht wirklich mit der heutigen Aufgabe vergleichen, aber immerhin habe ich mal in einem Darts-Café gearbeitet. Hinter der Bar. Hilft das auch?“, erklärte Verona Pooth gegenüber Prosieben.

Diese Promis sind dabei:

Verona Pooth, Moderatorin

Eko Fresh, Rapper

Chris Tall, Stand-up-Komiker

Andrea Kaiser, Moderatorin

Knossi, Entertainer und Streamer

Jürgen Milski, Schlagersänger

Bei der vergangenen „Promi-Darts-WM“ waren unter anderem Bülent Ceylan, Oliver und Amira Pocher und Kevin Großkreutz mit von der Partie.

Welche Profis sind bei der „Promi-Darts-WM“ dabei?

Nur drei Tage nach Ende der PDC World Darts Championship will einer dieser sechs Profis bei der „Promi-Darts-WM“ 2024 Darts-Weltmeister werden:

„The Iceman“ Michael van Gerwen (Niederlande)

Michael Smith (England)

Gerwyn Price (Wales)

Peter Wright (Schottland)

Luke Humphries, Darts-Weltmeister 2024

Ricardo „Pikachu“ Pietreczko

Wer spielt mit wem? Die Profi-Promi-Duos bei der „Profi-Darts-WM“ 2024

Chris Tall und Peter „Snakebite“ Wright

Jens Knossalla und Michael „Mighty Mike“ van Gerwen

Verona Pooth und Gerwyn „The Iceman“ Price

Jürgen Milski und Luke „Cool Hand Luke“ Humphries

Eko Fresh und Ricardo „Pikachu“ Pietreczko

Andrea Kaiser und Michael „Bully Boy“ Smith

Kommt Luke Littler zur „Promi-Darts-WM“ 2024 in Düsseldorf?

In den Profi-Darts-Rängen sticht derzeit ein neues Wunderkind hervor: Luke Littler begeistert im zarten Alter von 16 Jahren die Darts-Welt. Im ersten WM-Spiel gegen Christian Kist erzielte er mit 106,12 Punkten pro Aufnahme den höchsten Average eines Debütanten. Seither ist klar, um welches Ausnahmetalent es sich hier wirklich handelt. Als jüngster Kandidat jemals gelang ihm der Sprung ins Finale der Darts-WM.

Phill Barrs, einer der renommiertesten Darts-Journalisten Großbritanniens, stellte im Gespräch mit „Sport1“ klar: „Er wird eine Überraschung sein. Ich denke, er wird einen Titel auf der Pro Tour gewinnen, das hat er in sich. Klar wird er auch Enttäuschungen erleben, das sind harte Tage auf dem Floor, insbesondere wenn er schwierige Lose wie van Gerwen, Price oder Ähnliche erwischt“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Luke TheNuke Littler (@lukethenukelittler)

Das Darts-Märchen nahm jedoch kein Happy End: Der 16-Jährige verlor im Finale am Mittwoch, 3. Januar, gegen seinen Namensvetter Luke Humphries mit 7:4.

Dennoch verzauberte sein utopischer Siegeszug Darts-Fans aus aller Welt. Im „Ally Pally“ dichteten sie dem jungen Engländer zu Ehren den Phil-Taylor-Song, dem erfolgreichsten Dartsspieler aller Zeiten, in „Luke Littler Wonderland“ um. Littler ist damit der erste WM-Debütant, der diese Ehre zuteil wird.

Wie der Sender am Donnerstag (4. Juni) bestätigte, wird nicht Luke Littler zur „Promi-Darts-WM“ anreisen, sondern der amtierende Darts-Weltmeister Luke Humphries. Der deutsche Dartspieler Ricardo „Pikachu“ Pietreczko macht die Profi-Gästeliste komplett.

Diese Teams haben bereits bei der „Promi-Darts-WM“ gewonnen

Amtierender Titelverteidiger ist Michael van Gerwen: Er konnte die „Promi-Darts-WM“ bereits dreimal gewinnen. Alle Siegerteams findet ihr hier im Überblick:

2017: Michael van Gerwen und Tim Wiese

2018: Martin Schindler und Marcel Scorpion

2019: Max Hopp und Jimi Blue Ochsenknecht

2020: Michael van Gerwen und Pascal Hens

2023: Michael van Gerwen und Kevin Großkreutz

Wissenstest: Wie wird beim Darts ein Wurf genannt, mit dem man nicht die Scheibe, sondern den eigenen Pfeil trifft?