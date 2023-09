Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf: Die schönsten Fotos von ihrem Besuch der Invictus Games

Nachdem Prinz Harry bereits am 9. September in Düsseldorf angekommen ist, um sich im Goldenen Buch der Stadt zu verewigen und die Invictus Games auf der großen Opening-Show am Abend zu eröffnen, kam seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, am Dienstag nach. Dabei zeigte sie sich sogar beim großen „Family & Friends“-Dinner neben Harry.

Am Mittwoch besuchten Harry und Meghan gemeinsam ein Rollstuhlbasketball-Match der Ukraine gegen Australien. Dabei ging man mit den Fans auf Tuchfühlung: Mittendrin statt nur dabei, war hier die Ansage. Und die Fans zeigten sich sichtlich verzückt vom royalen Besuch innerhalb der eigenen Reihen.

Alle Fotos von Harry und Meghan in Düsseldorf zusammengefasst findet ihr in der oben verlinkten Galerie. Viel Spaß!

