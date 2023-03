Preisschock an der Eisdiele: 2,40 Euro pro Kugel – Eiswucher in Düsseldorf

Viel zu hohe Energiekosten und inflationäre Preise für Grundnahrungsmittel: Die Folgen des Ukraine-Kriegs schlagen sich auch auf den aktuellen Eispreisen nieder. Denn: Die Café-Betreiber haben wegen der Dauerkühlung extrem hohe Energiekosten. Teilweise waren die Nachzahlungen für Strom so hoch, dass die Preise um 50 Cent pro Kugel angestiegen sind. Ein Düsseldorfer Eiscafé hat den Preis pro Kugel allerdings auch um 50 Cent gesenkt. Tonight News kennt die Hintergründe.

>> Top 10: Das sind die zehn besten Eisdielen in Düsseldorf <<

Eispreise Düsseldorf 2023: Nordmann’s Eismanufaktur

Spitzenreiter, was die Preise angeht, ist die Düsseldorfer Eismanufaktur Nordmann’s (u.a. in Flingern). Hier kostet eine Kugel Eis 1,90 Euro. Besondere Sorten, die das Unternehmen unter der Kennzeichnung „Nordmann’s Finest“ aufführt, kosten sogar stolze 2,40 Euro, erklärt uns Gianluca, der in Flingern am Tresen steht. Hintergrund: In „Nordmann’s Finest“-Sorten wie z.B. Pistazie seien besonders teure Inhaltsstoffe enthalten. Die Sorten seien zudem besonders aufwändig in der Herstellung. Diese sei bei Nordmann’s übrigens generell vorbildlich: „Farbstoffe, künstliche Aromen, Emulgatoren, Mono- und Diglyceride, Zitronensäure, Carageen und all die anderen Konsorten aus Dosen, Tüten und Pulvern haben bei uns Hausverbot“, heißt es auf der Homepage.

Und weiter: „Deshalb ist beispielsweise unser Pistazieneis braun und nicht grün. Wir verwenden eine 100% reine Pistazie ohne Aroma- und Farbstoffe.“ Auch Veganer können bei Nordmann’s zuschlagen ohne zu zögern: „Und unser Vanilleeis ist nicht wirklich gelb, weil das meist ein Hinweis auf Zugabe von Farbstoff ist. Unsere Sorbets sind frei von Fett, also laktosefrei und für Veganer geeignet.“ Der Preis pro Kugel ist bei Nordmann’s um 20 Cent gestiegen. Gianluca: „Die Biomilch, die wir verwenden, ist noch teurer geworden.“

Nordmann’s Eismanufaktur: Preise

1 Kugel: 1,90 Euro (vorher 1,70 Euro)

(vorher 1,70 Euro) 1 Kugel Nordmann’s Finest: 2,40 Euro (vorher 2,20 Euro)

Eispreise Düsseldorf 2023: Eiscafé Venezia

Einen ganz anderen Kurs fährt das Eiscafé Venezia am Rathausufer 11. Hier habe man den Preis pro Kugel sogar um 50 Cent gesenkt. Ein Mitarbeiter zu Tonight News: „Letztes Jahr kostete eine Kugel hier noch 2 Euro. Dann gab es einen Besitzerwechsel und wir haben den Preis jetzt auf 1,50 Euro gesenkt und schauen mal, wie es läuft.“ Das Eiscafé Venezia ist mit seiner direkten Lage am Rhein im Sommer immer gut besucht, freut sich bei gutem Wetter täglich über eine proppenvolle Außenterrasse.

Eiscafé Venezia: Preise

1 Kugel: 1,50 Euro (vorher 2 Euro)

>> Vorhersage: das Wetter in Düsseldorf heute und morgen <<

Eispreise Düsseldorf 2023: Eiscafé Roma

Die Preiserhöhung pro Kugel im Eiscafé Roma in der Altstadt (Berger Straße) ist überschaubar. Besitzer Armando, der das Café seit sechs Jahren betreibt, zu Tonight News: „Wir haben um 10 Cent erhöht und wollen dabei dieses Jahr auch bleiben.“ Grund für die Erhöhung: „Die Preise für Milch, Sahne und Zucker sind enorm gestiegen. Außerdem haben wir viel höhere Stromkosten als vor dem Ukraine-Krieg und den Russland-Sanktionen. Leider müssen wir das dann in Teilen auch an die Endverbraucher weitergeben.“

Eiscafé Roma: Preise

1 Kugel: 1,60 Euro (vorher 1,50 Euro)

Eispreise Düsseldorf 2023: Gelato49

Nebenan bei Gelato49 wurde das Bällchen um stolze 30 Cent teurer. Grund laut Verkäufer: die Energiekosten sowie Teile der Zutaten. Das Eis der Marke Gelato49 wird nach einer speziellen Rezeptur aus Bologna (Italien) hergestellt. Die Sorte Pistazie Sicilia ist der ganze Stolz des Unternehmens. Das Milcheis wurde von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) mit der Goldmedaille ausgezeichnet, weil es in sämtlichen Prüfkriterien überzeugte. Die Pistazien, die darin enthalten sind, stammen direkt aus Sizilien und werden auf der Insel im Süden Italiens nicht ohne Grund „grünes Gold“ genannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gelato49 (@gelato49_com)

1 Kugel: 1,70 Euro (vorher 1,40 Euro)

Eispreise Düsseldorf 2023: Eiscafé Famous

Der Eiscafé-Stand Famous in den Schadowarkaden hat um ein Drittel des alten Preises erhöht. Heißt: Statt wie 2022 1,50 Euro zahlen Gäste an der Eisdiele im Shopping-Center auf der Schadowstraße jetzt stolze 2 Euro pro Kugel. Die Gründe für die Erhöhung gleichen denen der anderen Betreiber. Besonders happig beim Eiscafé Famous: Eine Portion Sahne kostet 1,50 Euro extra. Im vergangenen Jahr betrug der Preis für das Sahnehäubchen noch 1 Euro.

Eiscafé Famous: Preise

1 Kugel: 2 Euro (vorher 1,50 Euro)

Eispreise Düsseldorf 2023: Amorino

Bei Amorino in der Altstadt gibt es das Eis nicht in Kugeln, sondern in Rosen. Das Unternehmen wurde 2002 von zwei Italienern in Paris gegründet. Italienisches Eis wird mit einer speziellen Spachteltechnik zu einer Rosenblüte geformt. Jede Rose kann aus beliebig vielen Eissorten bestehen, sodass Kunden mehr Sorten als gewöhnlich ausprobieren können.

Doch die aufwändige Spachteltechnik hat ihren Preis, wie Franchise-Unternehmer Constantin Cronenberg uns in der Düsseldorfer Altstadt erklärt. Eine Eisrose kostet bei Amorino dieser Tage 4,20 Euro und entspricht von der Menge etwa zweieinhalb Kugeln. Eine Kugel Eis kostet hier also um die 2 Euro.

Auch bei Amorino wurde der Preis fürs Eis 2023 erhöht – um 30 Cent. 2022 mussten Kunden „nur“ 3,90 Euro pro Rose berappen. Grund für den Preisanzug: „Der Mindestlohn ist gestiegen und damit für uns auch die Personalkosten. Während Corona mussten wir auch keine Gebühren für die Außenterrasse bezahlen. Das kommt jetzt auch wieder dazu.“ Und: Da das Eis direkt aus Paris kommt, seien die Kosten für die Erhaltung der Kühlkette schon während der Lieferung extrem hoch.

Eiscafé Amorino: Preise

1 Rose: 4,20 Euro (vorher 3,90 Euro)

Eispreise Düsseldorf 2023: Eiscafé Pia

Die Kult-Eisdiele im Schatten der Kö lockt die Düsseldorfer schon seit 1971 mit italienischem Gelato auf die Kasernenstraße. Doch auch hier gibt es diesen Sommer einen happigen Preisanstieg bei der Kugel.

„Wir mussten um 50 Cent erhöhen“, sagt Betreiberin Maria. Die Stromnachzahlung am Ende des Jahres 2022 sei einfach zu hoch gewesen. 2022 kostete eine Kugel Eis bei Pia nur 1,20 Euro. Jetzt müssen Kunden stolze 1,70 Euro pro Bällchen berappen.

Marias Resümee: „Wir hätten letztes Jahr eigentlich schon 1,50 Euro nehmen müssen. Das war der Fehler.“

Eiscafe Pia: Preise