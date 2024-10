Düsseldorfer Rheinbahn mit neuer Funktion an U-Bahnhöfen

Um die Orientierung für die Fahrgäste zukünftig noch leichter zu machen, testet die Rheinbahn ab sofort akustische Ankündigungen in den U-Bahnhöfen „Hauptbahnhof“ und „Heinrich-Heine-Allee“.

Heißt im Klartext: Kurz bevor dort eine Bahn einfährt, kündigt eine automatische Ansage den Bahnsteig, die Linie und das Fahrtziel an. Fahrgäste bekommen so zusätzlich zu den optischen Hinweisen auf den elektronischen Anzeigen auch akustische Informationen. Die Ansagen zahlen somit auf das Zwei-Sinne-Prinzip ein, welches eine zentrale Anforderung für die barrierefreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs sei, heißt es in einer Pressemitteilung des Verkehrsunternehmens.

Für die Stadtbahnlinie U78 mit dem Ziel „MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord“ testet die Rheinbahn die akustische Ankündigung auch auf Englisch, da hier vermehrt auch internationale Fahrgäste verkehren.

In den kommenden Tagen rolle die Rheinbahn die neue Funktion auch in den anderen U-Bahnhöfen aus.