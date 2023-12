Porno al Forno am Samstag, 16. Dezember: Die besten Bilder vom XXX-Mas-Abriss im Stahlwerk

Porno al Forno, kurz „PaF“, gehören zu den Düsseldorfer Kultbands, an denen einfach kein Weg vorbei führt. Ob auf der Rheinkirmes, oder wie jetzt am Samstag im Stahlwerk – diese Abende bleiben einfach in Erinnerung! Um es euch noch etwas einfacher zu machen, haben wir einen Fotografen-Weihnachtself ins Stahlwerk eingeschleust, um die besten Bilder für euch festzuhalten. Den dicken Sack voll knüppelhartem Konzertspaß findet ihr in der oben verlinkten Galerie – viel Spaß!

