Am Donnerstagabend (24. Oktober) gegen 22.10 Uhr griff 30-jähriger Mann während einer polizeilichen Kontrolle am Düsseldorfer Hauptbahnhof Bundespolizisten an. Die Beamten setzten eine Bodycam ein, die den gesamten Vorfall aufzeichnete. Trotz des aggressiven Verhaltens des aus Polen stammenden Mannes erlitten die Polizisten keine Verletzungen und setzten ihren Dienst fort. Ein Strafverfahren gegen den Angreifer ist wegen mehrerer Delikte, darunter Körperverletzung und Beleidigung, eingeleitet worden.

Diese Szenen spielten sich am Düsseldorfer Hauptbahnhof ab

Der Vorfall begann, als die Bundespolizisten den Mann aufgrund seines hilfsbedürftigen Erscheinungsbildes kontrollieren wollten. Er widersetzte sich den Anweisungen, näherte sich den Beamten zu sehr, spuckte und nahm eine aggressive Haltung an. Die Situation eskalierte weiter, als der Mann bei der Überführung zur Dienststelle einen Beamten mit Faustschlägen angriff. Trotz des Angriffs blieb der Polizist unverletzt. Eine zusätzliche Streife war erforderlich, um den Mann sicher zur Wache zu bringen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur Haftprüfung vorgeführt, jedoch aus Mangel an Haftgründen wieder entlassen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.