Polizeieinsatz in Düsseldorf: Schusswaffengebrauch durch Beamten

Gegen 0.30 Uhr kam es im WGZ Bank Park an der Velberter Straße in Oberbilk zu einem Polizeieinsatz. Hierbei ergab sich ein Bedrohungsszenario für die eingesetzten Einsatzkräfte. Infolgedessen machte ein Beamter von seiner Dienstwaffe Gebrauch. Eine Person wurde hierbei verletzt und befindet sich im Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Duisburg die Ermittlungen übernommen.

Wie es soweit kommen konnte und weitere Informationen zum Fall sollen am Montag (12. August) folgen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.