Die Polizei hat in Düsseldorf eine Drogenwohnung in der Stadtmitte ausgehoben. Bei dem Einsatz wurden 440 Gramm Amphetamin, 560 LSD-Trips, Bargeld und diverse Waffen beschlagnahmt. Ein 47-jähriger Deutscher wurde festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Verdacht liegt auf gewerbsmäßigem Handel mit nicht geringen Mengen an Rauschmitteln unter Mitführung von Waffen.

Der Einsatz begann nach einem Hinweis auf ein teures, eventuell gestohlenes Elektro-Lastenrad in einer leerstehenden Baustellenwohnung. Die Beamten entdeckten bei der Untersuchung mehrere illegale Gegenstände und einen deutlichen Geruch von Drogen. Der Wohnungsinhaber wurde beim Verpacken von Drogen aufgegriffen, umgeben von Waffen und Drogenanhaftungen.

Bei einer weiteren Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten eine große Menge an Feuerwerkskörpern, Munition und mehrere Pistolen sicher. Zudem fanden sie hochwertige Fahrräder und E-Scooter, die vermutlich gestohlen wurden.

Umfangreiche Beweismittel in Düsseldorf sichergestellt

Zusätzlich zu den Drogen wurden im Zuge der Wohnungsdurchsuchungen zahlreiche Beweismittel und mutmaßliches Diebesgut gefunden. Darunter befanden sich auch acht Fahrräder, fünf E-Scooter und ein als gestohlen gemeldeter Apple PC.

Die Ermittlungen im Fall des 47-jährigen, der bereits vorbestraft ist, dauern weiterhin an. Gegen zwei anwesende Frauen, die als Käuferinnen identifiziert wurden, sind Anzeigen erstattet worden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.