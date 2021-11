Polizei Düsseldorf lädt zum „Coffee with a Cop“

Nach amerikanischem Vorbild versucht sich nun auch die Polizei Düsseldorf an einem hierzulande noch recht einzigartigen Event-Konzept. Bei „Coffee with a Cop“ dürfen Düsseldorfer ihre Ordnungshüter mal aus nächster Nähe erleben, lang gehegte Fragen stellen, aber auch Probleme, Hinweise und Sorgen äußern. Stattfinden soll die Aktion bereits am Donnerstag, 11. November, ab 10 Uhr auf dem Gertrudisplatz in Eller und ab 16 Uhr direkt vor dem Landtag.

Dabei sind nicht nur Polizeibeamte aus vielen Bereichen vor Ort, um mit euch bei einem leckeren Heißgetränk ins Gespräch zu kommen. Pünktlich um 11.11 Uhr soll auch Polizeidirektor Norbert Latuske (Leiter Polizeiinspektion Süd) am Gertrudisplatz in Eller sein, um sich bei einem Kaffee als Gesprächspartner zur Verfügung zu stellen. Als passendes Setting dient ein Oldtimer-Truck, der euch mit ausreichend Kaffee, Kakao oder Tee versorgt. Für die kleinen Gäste gibt es leckeren Milchschaum.

Das Konzept ist dabei nicht neu – und trotzdem ein Novum für die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Die ursprüngliche Idee dazu stammt aus den USA. Hier bieten „Cops“ schon seit einigen Jahren Bürgern einen Kaffee an. Ein durchaus begrüßenswerter Import, dem man bereits jetzt eine baldige Wiederholung wünschen kann.