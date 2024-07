Mäusekot in Düsseldorfer Kult-Pizzeria – Altstadt-Wirt reagiert

Knusprige Pizza, hochwertige Fleisch- und Fischgerichte, leckere Pasta und üppige Salatteller: Dafür lieben die Düsseldorfer die kultige Pizzeria Pinocchio in der Altstadt. In dem gemütlichen Restaurant mit aufwändiger Stucktechnik an den Wänden, die einen wie in einer Höhle fühlen lassen, ist immer etwas los. Ob To-Go- oder In-House-Betrieb – für die Mitarbeiter von Pinocchio wird es nie langweilig.

Der Erfolg der Pizzeria ist auf den Arbeitsantrieb von Betreiber Luciano Squizzato gewachsen. Der 74-Jährige betreibt das Restaurant Pinocchio bereits seit 1983, steht mittlerweile seit über 40 Jahren und bis heute noch sechs Tage selbst am Pizza-Tresen, um die belegten Teige in den Holzkohleofen zu schieben und Bestellungen herauszugeben.

Ekel-Alarm in Düsseldorfer Kult-Pizzeria Pinocchio

Doch selbst in den besten Restaurants kann es zu Ekel-Skandalen kommen. Das zeigt ein aktueller Bericht von „Lebensmitteltransparenz.NRW“ – Mäusekot bei Pinocchio!

Sowohl im Gastraum als auch in der Küche und im Lager sowie hinterm Tresen (Pizza-Bereich) sollen die Kontrolleure „Schädlingsbefall (Mäusekot)“ entdeckt haben. Weiter heißt es in der Meldung: „Es wurden verdorbene Lebensmittel (Möhren) und damit nicht sicher und nicht zum Verzehr durch den Menschen geeignete Lebensmittel in den Verkehr gebracht.“

Wie Tonight Düsseldorf von der Pizzeria erfuhr, wurden aber alle Mängel umgehend nach der Kontrolle beseitigt! Somit liege kein Schädlingsbefall mehr vor. Zudem lag auch zum Zeitpunkt der Kontrolle eine offizielle Schädlingsfreiheitsbescheinigung vor. Wie alt diese war, ist nicht bekannt.

