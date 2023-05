Pfingsten in Düsseldorf: Sonne satt! So warm wird das lange Wochenende

Zum langen Wochenende können Düsseldorfer sich auf Sonne satt freuen. „Wir starten am Samstag mit 20 Grad Morgentemperatur ins Wochenende“, prophezeit Dominik Jung von wetter.net. Dazu erwartet der Experte 16 Sonnenstunden und eine Höchsttemperatur von 24 Grad. Am ersten Pfingstfeiertag (28. Mai) soll das Thermometer sogar auf 25 Grad hochklettern. „Dazu haben wir einen wolkenlosen Himmel“, so der Experte.

Auch am Montag bleibt es warm und sonnig – allerdings mit einem „Sonne-Wolken-Mix“, sagt Dominik Jung. Und: Das Schönwetter soll sich auf unbestimmte Zeit halten. Jung: „Wir freuen uns auf ein stabiles Schönwetterhoch.“

