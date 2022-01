Düsseldorf

Parken in Düsseldorf: Neues Parkhaus am Südpark soll bis zu 800 Park & Ride Plätze schaffen

5. Januar 2022

Am Südpark in Düsseldorf soll ein neuer Beweggrund für Düsseldorfer entstehen, möglichst bequem und in kurzer Zeit vom Auto auf Bus, Bahn und Rad umzusteigen. Bereits am Mittwoch (12. Januar 2022) soll das neue Parkhaus-Projekt im Rathaus in die Wege geleitet werden.