Parken am Flughafen Düsseldorf bald ohne Parkticket – so läuft es!

Der Flughafen Düsseldorf blickt schon bald einer großen Änderung entgegen: Das klassische Parkticket wird endlich abgeschafft und durch ein modernes System ersetzt, welches euer Nummernschild bei der Einfahrt erfasst. Für den Flughafen bedeutet das nicht nur mehrere Millionen eingesparte Papiertickets, sondern im besten Fall auch eine schnellere Ein- und Ausfahrt. Oder wie heißt es so schön: Reisende soll man nicht aufhalten – erst Recht nicht am Flughafen.

Stattfinden soll die Umrüstung auf das neue System bereits in naher Zukunft: Geplant ist der Zeitraum zwischen Januar und Mai 2025 – in diesen fallen zwar auch die Osterferien, allerdings wäre man vor den wesentlich stärker frequentierten Sommerferien (im besten Fall) fertig. Neben der vereinfachten Ein- und Ausfahrt werden auch die Parkautomaten selbst ausgetauscht: Nach Informationen der Rheinischen Post zahlen ohnehin nur noch 15 Prozent aller Kunden bar, der Rest setzt bereits komplett auf die bargeldlose Bezahlung per EC- oder Kreditkarte.

Dementsprechend sei der Schritt zu Automaten, die nur noch auf EC-Bezahlung setzen, durchaus verständlich – komplett will man auf Bargeldautomaten aber noch nicht verzichten. Insgesamt sollen rund 45 Automaten über das gesamte Flughafengelände ausgetauscht werden.

Parken ohne Ticket am Flughafen Düsseldorf: So funktioniert es!

Wer den Flughafen Düsseldorf in Zukunft also mit seinem Auto ansteuert, für den werden sich die Schranken automatisch öffnen: Ihr müsst kein Ticket mehr ziehen. Die Abrechnung erfolgt dann am Automaten: Gebt einfach euer Kennzeichen ein und schon wird euch der nötige Parkbetrag angezeigt. Einmal gezahlt öffnen sich die Schranken bei der Ausfahrt automatisch für euch.

Ein ähnliches System ist übrigens bereits jetzt in der sogenannten „Kiss & Fly“-Zone am Terminal im Einsatz. Hier dürfen Autos bis zu 7 Minuten halten, um Reisende in Empfang zu nehmen, oder auf einen kurzen „Kuss“ in den wohlverdienten Urlaub zu entlassen. Allerdings gibt es dazu (noch) ein Ticket – wer die Zeit überschreitet, muss damit am Automaten nachzahlen. Wer die Zeit einhält, kann die Schranke einfach so passieren.

Ein Blick in die Zukunft: Parkhaus 2 soll abgerissen werden!

Eine weitere große Neuigkeit am Flughafen betrifft das zentrale Parkhaus am Terminal, welches in naher Zukunft komplett abgerissen werden soll. „Wir prüfen im Rahmen unseres Lebenszyklusmanagements für Immobilien regelmäßig Alternativen und ihre operative wie wirtschaftliche Machbarkeit. Fest steht, dass das P2 keine Perspektive hat und mittelfristig abgerissen wird“, so ein Flughafensprecher. Aktuell finden hier rund um die Uhr 789 Fahrzeuge Platz, zum Terminal ist der Weg mit rund 2 Minuten am kürzesten von allen Parkhäusern am Flughafen.

Der Grund für den Abriss ist klar: Das P2 ist deutlich in die Jahre gekommen – muss nun allerdings auch noch einige Tage halten. Denn geplant ist die Erneuerung des Parkhauses und der gesamten Infrastruktur vor dem Terminal erst ab Mitte 2029 – mit einem geschätzten Arbeitszeitraum von anderthalb Jahren bis ins vierte Quartal 2030. Wo ihr bis dahin noch gut und günstig am Flughafen Düsseldorf parken könnt, verraten wir euch hier.