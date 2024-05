Düsseldorfs neuer Blickfang: 60-Meter-Wolkenkratzer wächst in die Höhe

Entwickelt vom Kölner Immobilienunternehmen Pandion, erhebt sich das Bauprojekt Rise mit seinen 17 Etagen und einer Höhe von ca. 60 Metern schon fast majestätisch in den Himmel. An der Völklingerstraße, zwischen dem Medienhafen und Lorettoviertel, soll der Wolkenkratzer nicht nur einen Rundumblick auf die Stadt bieten, sondern auch ein innovatives Konzept für Arbeit und Wohnen.

Modernes Arbeiten im Rise

Auf einer Gesamtmietfläche von ca. 35.000 Quadratmetern bietet das Objekt genügend Platz für modernes Arbeiten: Ob Einzelbüros, Open-Space-Bereiche oder Coworking-Flächen – der Officehome Rise, wie er offiziell heißt, soll innovative Arbeitskonzepte und kreatives Denken fördern.

Und tatsächlich, hier könnte es sich gut arbeiten lassen: Großzügige Glasflächen durchziehen die gesamte Struktur und ermöglichen lichtdurchflutetes Arbeiten mit einen Rundumblick auf die Stadt. Es gibt einen Skygarden auf der Dachterrasse, eine Innenhof-Oase, We-Places und Me-Spaces und einen Fitnessbereich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Weitere News zum Thema Wohnen in Düsseldorf:

Wohnen direkt nebenan – im Pandion Next

Angrenzend an den Rise bietet das Pandion Next Wohnraum in direkter Nähe zum Arbeitsort. Das Gebäude ist eingebettet in ein Gesamtquartier mit einem zentralen Boulevard. Im Mittelpunkt steht ein ruhiger Innenhof, der zum Entspannen und Verweilen einlädt.

Die Wohnungen haben eine Wohnfläche von 52 bis 107 Quadratmetern und bieten alles, was man für ein modernes und komfortables Wohnen braucht, heißt es auf der Website.

Ein weiteres Wohnbauprojekt von Pandion läuft derzeit in Oberkassel: Im Belsenpark II wächst unter anderem ein 90-Meter-Hochhaus.

Baufortschritt in vollem Gange

Der Bau des Officehome Rise schreitet seit Januar 2022 planmäßig voran. Ende April 2024 hat das Gebäude seine 17. Etage erreicht. Derzeit laufen die Fassadenarbeiten sowie der Innenausbau. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 2025 geplant. Dann wird hier unter anderem der Großmieter Ernst & Young (EY), eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und bekannt vom Graf-Adolf-Platz, seine Büroflächen beziehen.

Auch in der Nähe des Flughafen Düsseldorf wird gebaut: Die „Airport-City“ am schreitet voran – und plant neuen Raum für die Gastro- und Kulturszene.