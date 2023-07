Düsseldorf

„Old but Gold“ im Beachclub am Südpark am 29. Juli – die besten Fotos

30. Juli 2023

Es kann ja nicht die ganze Zeit regnen: Die "Old but Gold Ü30"-Party feierte am Samstag im neu angelegten Beachclub im Düsseldorfer Südpark – und wackelte mit den Beats sogar die Sonne aus ihrem Wolkenbett. Unser Fotograf hat vorbeigeschaut und die schönsten Momente für euch mitgebracht.