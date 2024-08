Ohne Führerschein: Polizei stoppt Kriminellen Auf A44 bei Velbert

Ein 32-jähriger Mann aus Velbert hat am Mittwoch um 15.33 Uhr nach einer Polizeikontrolle auf der A44 Beamte beleidigt. Der Mann versuchte zunächst, sich einer Kontrolle zu entziehen, indem er sein Fahrzeug beschleunigte. Eine Verfolgungsfahrt endete am Autobahnkreuz Ratingen-Ost, wo die Polizei den Kia auf dem Seitenstreifen stoppte. Die Beamten entdeckten, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem fanden sie in seinem Auto einen Teleskopschlagstock.

Nach der Kontrolle und der Sicherstellung des Schlagstocks wurde der Mann zur Wache gebracht. Dort ergab ein Drogentest ein positives Ergebnis, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach seiner Entlassung aus der Wache beleidigte der 32-Jährige die Beamten. Gegen ihn wurden vier Anzeigen erstattet – darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Waffengesetz und Beleidigung.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.