Rekordjahr im NRW-Landtag: Besucherzahlen explodieren – aus einem entscheidenden Grund

Rekordjahr im NRW-Landtag: 2023 kamen knapp 63.000 Besucherinnen und Besucher in 1.900 Gruppen ins Düsseldorfer Parlament. Davon waren fast die Hälfte Schüler. Zu speziellen Veranstaltungen wie der Parlamentsnacht, der Nacht der Museen, den offenen Sonntagen, dem Weltkindertag oder zum Tag der offenen Tür besuchten zudem weitere rund 30.000 Menschen das Parlament. Insgesamt kam der Landtag damit auf weit mehr als 90.000 Besucher.

Aus diesem Grund führt es vor allem Schüler mehr denn je in den NRW-Landtag

Dass die Besucherzahlen inzwischen so hoch sind, liegt auch an neuen Formaten wie der Parlamentsnacht. Bei Konzerten und Talkrunden können die Besucher etwa einen Blick in die Gästebücher des Landtags werfen oder im kreisrunden Plenarsaal auf den Sitzen der Abgeordneten Platz nehmen.

Von Jacques Tilly bis Poetry-Slam: So war die Parlamentsnacht in Düsseldorf – alle Fotos.

Das Präsidium des Landtags ging aber auch nach draußen und besuchte in diesem Jahr 57 Schulen. Dabei kamen die Parlamentarier mit rund 16.700 Kindern und Jugendlichen ins persönliche Gespräch.

„Nach der Corona-Pandemie kommen die Bürgerinnen und Bürger in ihr Parlament zurück und erleben Demokratie live vor Ort“, sagte Landtagspräsident André Kuper. „Und das ist wichtig, denn die Demokratie steht unter Druck. Jedes Erlebnis des Parlaments, jeder Kontakt zur Demokratie hilft, sie zu stärken.“

Alle Besucher-Angebote des NRW-Landtags findet ihr hier.

Besucherzahlen steigen, mehr Arbeit für Abgeordnete

Auf die Abgeordneten kam 2023 aber auch mehr Arbeit zu. 254 Stunden und 43 Minuten diskutierten sie an 33 Plenartagen im Plenum. Die Zahl der Ausschusssitzungen im Landtag nahm rasant von 260 auf 420 zu.

Fast verdoppelt hat sich die Zahl der Kleinen Anfragen der Opposition: In diesem Jahr stellten Abgeordneten 2137 Anfragen, 2022 waren es noch 1185. Mehr als die Hälfte der Anfragen kam von der AfD, die SPD fragte rund 500 Mal nach, die FDP etwa 450 Mal. Die Zahl der umfangreicheren Großen Anfragen erhöhte sich von fünf auf 14.

Dagegen sank die Zahl der Unterrichtungen des Parlaments durch die Landesregierung von sieben im Jahr 2022 auf zwei in diesem Jahr. 32 Gesetze wurden 2023 beschlossen – im Jahr der Landtagswahl 2022 waren es noch 54.

dpa