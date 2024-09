Düsseldorfer Flughafen führt wichtige Änderung für Passagiere ein

Rheinland-Journaille und Wahlkölnerin. Sie berichtet aus und von der schönsten Stadt am Rhein.

Novum am Düsseldorfer Flughafen: Airport führt wichtige Änderung für Passagiere ein

30. September 2024

Passagiere mit besonderen Bedürfnissen – etwa durch eine Behinderung – genießen am Düsseldorfer Flughafen ab jetzt besondere Aufmerksamkeit. Denn das Sunflower Lanyard ist an den Infoschaltern für Betroffene erhältlich. Was dahinter steckt, erfahrt ihr im Folgenden.