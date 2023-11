New Fall Festival 2023 in Düsseldorf: Welche Konzerte finden heute wo statt?

Vom 1. bis 4. November findet das New Fall Festival 2023 wieder an einigen der besten Konzert- und Kultur-Locations in Düsseldorf statt. Mit dabei sind spannende Acts wie Hania Rani, Kokoroko und Benjamin Clementine.

Wir liefern alle Infos zum Line-up, den Orten und dem neuen Zehn-Punkte-Plan, den das Team um Veranstalter Hamed Shahi in Sachen Nachhaltigkeit ersonnen hat.

Zum elften Mal ist das New Fall Festival in der Landeshauptstadt, um Tonhalle, Robert-Schumann-Saal, Pong und erstmals auch das Schauspielhaus in den Genuss einzigartiger Künstler kommen zu lassen. Seit 2011 findet das Festival nun schon in Düsseldorf statt – und auch im zwölften Jahr bleibt man dem Konzept treu und bringt große Namen in die Locations der Klassischen Musik.

Die polnische Pianistin Hania Rani gesellt sich an die Seite des Briten Benjamin Clementine, der sein drittes Studioalbum „And I Have Been“ in der Tonhalle präsentiert. Die Crucchi Gang unterhält den Robert-Schumann-Saal mit feinstem Italo-Pop, die achtköpfigem Band Kokoroko bringt Afro-Beat und Jazz ins Schauspielhaus – eine neue Location für das New Fall Festival.

Die Tickets zu den Konzerten werden einzeln verkauft, die Preise rangieren dabei von knapp 15 Euro bis zu knapp 50 Euro für die Headliner (Kokoroko, Nick Waterhouse). Hier könnt ihr Eintrittskarten käuflich erwerben.

New Fall Festival 2023 in Düsseldorf: Line-up und Locations

Die folgenden Acts sind in diesem Jahr vom 1. bis 4. November (Mittwoch bis Samstag) dabei:

1. November 2023, ab 20 Uhr: Ghostly Kisses (Pong)

1. November 2023, ab 18 Uhr: Kokoroko (D’haus/ Großes Haus)

2. November 2023, ab 19 Uhr: Lie Ning, Tristan Brusch, Get Well Soon (Robert-Schumann-Saal)

2. November 2023, ab 20 Uhr: Hania Rani (Tonhalle)

2. November 2023, ab 20 Uhr: Girlwoman (Pong)

3. November 2023, ab 20 Uhr: Crucchi Gang (Robert-Schumann-Saal)

3. November 2023, ab 20 Uhr: Resi Reiner (Pong)

3. November 2023, ab 23 Uhr: Thylacine, Support: Anushka Chkheidze (D’Haus/ Foyer)

4. November 2023, ab 20 Uhr: Jordan Mackampa, Nick Waterhouse (Robert-Schumann-Saal)

4. November 2023, ab 19 Uhr: Benjamin Clementine (Tonhalle)

4. November 2023: Dottie Andersson (Pong) (Abgesagt!)

Adressen:

D’Haus (Düsseldorfer Schauspielhaus), Gustaf Gründgens Platz 1, 40211 Düsseldorf

Tonhalle Düsseldorf, Ehrenhof 1, 40479 Düsseldorf

Robert-Schumann-Saal, Ehrenhof 4-5, 40479 Düsseldorf

Pong – Popkultur & Gastro, Ehrenhof 2, 40479 Düsseldorf

Auf Google Maps haben wir alle Locations für euch markiert:

New Fall Festival und Nachhaltigkeit: Neuer Zehn-Punkte-Plan

Dem Umwelt- und Naturschutzgedanken verschafft das New Fall Festival 2023 im wahrsten Sinne des Wortes Gehör – das gelingt aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit cleveren Maßnahmen. Die Veranstalter sagen dazu: „Wir sind stolz darauf, hier für den Kulturbereich in Düsseldorf erste Impulse gegeben zu haben und wollen mit gutem Beispiel weiter vorangehen.“

Mit diesen zehn Punkten will man Nachhaltigkeit liefern: