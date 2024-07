Wer sich ein Motiv auf der Haut verewigen lassen möchte, dem stehen in Düsseldorf eine Vielzahl an Tattoo-Studios zur Auswahl. In der Altstadt hat nun jedoch eine Location mit einem ganz besonderen Konzept eröffnet, dass hiesige Tattoo-Liebhaber auf dem Schirm haben sollten: So können sich besonders Mutige im neu eröffneten Studio „Inkternational ein Motiv aus dem Kaugummiautomaten ziehen.

Die Tattos haben dabei einen Wert von 100 bis 250 Euro. Die Auswahl ist dabei genauso vielfältig wie die Preisspanne: Vom halben Löwenkopf über die Rose bis zum Engel ist so gut wie alles dabei. Daneben gibt es auch Spezialbälle. Wer einen von ihnen zieht, bekommt 50 Euro Rabatt auf sein eigenes Wunschtattoo.

Überraschungskugeln kommen gut bei den Düsseldorfer an

„Viele Düsseldorfer haben sich schon getraut und sich spontan solch ein Tattoo stechen lassen“, erzählt Inhaber Yashar Mhedizade der „NRZ„. Die Motive aus dem Automaten sind dabei nicht das einzig ungewöhnliche an seinem Studio. Denn statt festen Tätowierern beschäftigt Mhedizade ein Team aus rund 50 Artist, welche allesamt zu den besten weltweit gehören. So dürfen bei „Inkternational“ lediglich Künstler Motive stechen, die auf anerkannten Wettbewerben auf Tattoo-Conventions den ersten oder zweiten Platz belegt haben. Die Artists stammen dabei aus Ländern wie Amerika, Kolumbien oder Spanien.

Neben Bildchen aus dem Kaugummi-Automaten können sich Kunden hier selbstverständlich auch ihr eigenes Motiv auf die Haut bringen lassen. Die Preise für ein Tattoo bei „Inkternational“ fangen bei 50 Euro an. Nach oben hin sei die Grenze jedoch offen, wie Mhedizade weiter erklärt. Auch was die Technik angeht, steht Kunden ein breites Portfolio von Fineline, Mandala und Realistik bis hin zu Farbe und Dotwork zur Verfügung. Wie die NRZ berichtet, seien besonders Tattoos im Fineline-Stil, also mit besonders filigranen Linien, gefragt.

Während der EM in Düsseldorf eröffnet

Da das Studio während der EM eröffnete, kamen zu Beginn auch viele einige internationale Kunden, beispielsweise aus England oder Schottland ins Studio, „die sich als Andenken die Düsseldorfer Skyline oder den Rheinturm tätowieren ließen“, erzählt der Inhaber weiter. Neben Düsseldorf betreibt Mhedizade auch noch weitere Studios in Wesel, Dinslaken und Bocholt. Ein fünfter Standort sei außerdem noch in Xanten geplant.

Eine weitere Besonderheit von „Inkternational“, dass im Studio fast ausschließlich Frauen arbeiten. „70 Prozent unserer Düsseldorfer Kunden sind Frauen. Sie wollen sich in der Regel auch gerne von Frauen tätowieren lassen und dem Wunsch kommen wir gerne nach“, so der Geschäftsführer der NRZ.

Wer sich selbst ein Bild vom Studio machen möchte, findet es Mitten in der Altstadt in der Berger Straße 23. Die Location hat montags bis freitags von 13 bis 21 Uhr und samstags sogar schon ab 11 Uhr geöffnet. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage von „Inkternational“.