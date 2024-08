Auffällige Glaskuppeln in Düsseldorf-Golzheim: Was steckt dahinter?

Düsseldorf-Golzheim hat einen neuen kulinarischen Hingucker: Am 1. August öffnete das mediterrane Restaurant „The Sea“ seine Pforten. Hinter dem neuen Konzept steckt ein junger Gastronom mit einer Vorliebe für das Besondere – wie eben Glaskuppeln.

Im ehemaligen Steakhaus an der Kaiserswerther Straße 253 hat Oussama Belahsen, ein gelernter Hotelfachmann mit spanisch-marokkanischen Wurzeln, ein neues Ambiente geschaffen. Ein halbes Jahr haben er und sein Team für den Umbau gebraucht, Renovierungskosten im siebenstelligen Bereich sind geflossen.

Mediterrane Spezialitäten und eine offene Küche

„Herzstück des Restaurants ist die offene Küche, in der unsere Köche ihre frischen Zutaten zu mediterranen Köstlichkeiten verarbeiten“, erzählt Belahsen. Die Gäste können den Küchenprofis wortwörtlich über die Schulter schauen. Direkt am Eingang werden Gäste außerdem von einer Frischkühlvitrine begrüßt, in der Meeresgetiere von Eis umgeben sind. Hier zu sehen sind unter anderem Fische, Krabben und Hummer aus Barcelona und Austern aus Frankreich – und direkt daneben Pata Negra, einem besonders feinen Schinken aus Spanien. „Qualität steht bei uns an erster Stelle – ohne die läuft bei uns gar nichts“, schmunzelt er.

Die Speisekarte von „The Sea“ bietet eine Auswahl an mediterranen Spezialitäten. Ein typisches Gericht wäre beispielsweise der Meeresfrüchte-Reistopf, eine portugiesische Art der Paella, serviert im Kupfertopf. Kostenpunkt: 50 Euro für zwei Personen. Insgesamt bewegen sich die Preise zwischen 6 und 50 Euro pro Gericht. Praktisch: Die Bestellung erfolgt bequem per Tablet, die Sprache ist wählbar.

Glaskuppeln mit Lüftung im Außenbereich

Ein Highlight sind die großzügigen Glaskuppeln im Außenbereich. Hier können Gruppen von 6 bis 12 Personen in privater Atmosphäre speisen und den Blick in den Sternenhimmel genießen. Die Reservierung in den Kuppeln ist kostenlos und kann von jedem Gast vorgenommen werden. „Die Glaskuppeln waren in der Anschaffung ziemlich teuer. Insgesamt kostete uns eine davon 50.000 Euro, inklusive Inneneinrichtung, Lieferung und technischen Updates“, so Belahsen. Eine Klimaanlage gibt es zwar nicht, aber eine Lüftung und ein Fenster mit Fliegengitter, wie der Mann mit dem Blick fürs Detail zeigt. Nachts sind die Kugeln warm beleuchtet.

Eine Wirkung erzielen die Glaskuppeln auf jeden Fall: Die Aufmerksamkeit der Passanten, die nicht selten das Smartphone zücken, um schnell ein Foto zu schießen. „Die Idee dahinter kommt aus der Unterwasserwelt. Die Gäste sollen sich so fühlen, als wären sie in ihrem eigenen kleinen Meeresabenteuer. Sie sollen die private Atmosphäre und das Essen genießen können“, so der Restaurantleiter.

Auf die kulinarische Meeresreise können sich Neugierige ab sofort begeben. Reservierungen können online oder telefonisch vorgenommen werden. Außerdem wird auch noch nach ausgebildetem Personal gesucht.

„The Sea“ Restaurant Düsseldorf