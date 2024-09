Düsseldorf: Neues Hotel an der Schadowstraße - Eröffnung steht fest!

Düsseldorf ist im stetigen Wandel und feiert regelmäßig Neueröffnungen – vom Asia-Shop bis hin zu einem besonderen Café am Düsseldorfer Schwanenspiegel. Nun hat auch das Warten um das Lifestyle-Hotel The Cloud One ein Ende, bisher bekannt aus Metropolen wie New York in den USA.

The Cloud One Hotel eröffnet ein Jahr später als geplant

Geplant war die Eröffnung für Oktober 2023 am Joachim-Erwin-Platz. Nachdem es zu Verzögerungen kam, gibt es nun Gewissheit. „Das Hotel ist ab Oktober buchbar und nach aktuellem Stand gehen wir davon aus die ersten Gäste im Oktober begrüßen zu können“, so eine Pressesprecherin auf Anfrage der Redaktion.

Buchbar sind die Zimmer beispielsweise auf der Website des Hotels und auf booking.com. Ein Zimmer mit Kingsize-Bett kostet dort vom 1. auf den 2. Oktober 145 Euro für zwei Personen.

