Nachdem das Sommerwetter in den letzten Wochen in Düsseldorf eher auf sich warten ließ, startete die neue Woche umso sonniger und wärmer. Viele Menschen aus Düsseldorf verschlägt das natürlich in die zahlreichen Cafés, Restaurants und Terrassen der Stadt. Selbstverständlich darf der ein oder andere Spaziergang am Rheinufer ebenfalls nicht fehlen.

Doch wer viel Zeit im Freien und in der Sonne verbringt, setzt sich damit auch der UV-Strahlung aus, die in zu hohem Maße gefährlich werden kann. Extra dafür hat der Tourismusverband Visit Düsseldorf zusammen mit dem Carlsplatz einen Sonnencreme-Spender mitten auf dem gleichnamigen Platz aufgestellt, an dem sich Einheimische und Touristen eine schützende Portion Creme abholen können.

Sonnencremespender kostenlos für alle

„Was am Strand selbstverständlich ist, gerät im urbanen Alltag schnell in Vergessenheit“, sagt Ole Friedrich, Geschäftsführer von Visit Düsseldorf in einer Pressemitteilung. „Mit dem Sonnencreme-Spender können wir einen positiven Beitrag zur Gesundheit der Gäste und Anwohner leisten. Wir wollen dafür sensibilisieren, auch im Alltag und auf City-Trips an Sonnenschutz zu denken“, so der Geschäftsführer weiter.

Weiterlesen: Abkühlung in Düsseldorf: Hier gibt es kostenloses Wasser

Die Sonnencreme können sich alle kostenlos am neu aufgestellten Automaten abholen. Sie verfügt über einen Lichtschutzfaktor von 30 und schützt somit vor hoher Sonneneinstrahlung. Der Spender befindet direkt sich an der Ecke Benrather Straße gegenüber der Bäckerei.

Visit Düsseldorf möchte mit dem Angebot dazu beitragen, das Risiko von Hautkrebs zu minimieren und allen Besuchern und Bewohnern der Stadt einen einfachen Zugang ermöglichen. „Der Carlsplatz, zentral südlich der Altstadt gelegen, ist ein beliebter Treffpunkt, wo viele Menschen die Sonne genießen. Somit eignet er sich besonders gut als Standort für den Sonnencreme-Spender“, sagt Carlsplatz-Geschäftsführer Heiner Röckrath.

Spender bereits bei der EM 2024 zum Einsatz gekommen

Ganz neu ist die Idee eines kostenlosen Sonnenspenders in Düsseldorf jedoch nicht. Bereits im Rahmen der kürzlich stattgefundenen Fußball-EM 2024 hatte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) der Stadt Düsseldorf Sonnencremespender zur Verfügung gestellt. Nach dem Fußball-Event wurden diese an verschiedene Institutionen verteilt.

Passen dazu: Kühle Orte in Düsseldorf: 7 Spots für eine schnelle Abkühlung im Sommer

Das Gesundheitsamt der Stadt hat Visit Düsseldorf nun erneut die Möglichkeit gegeben, einen Sonnencremespender in der Stadt aufzustellen. Die Instandhaltung und Reinigung des Spenders übernimmt dabei der Carlsplatz, während Visit Düsseldorf die Kosten und Lieferung der Sonnencreme für den gesamten Sommer trägt.