Neueröffnungen in Düsseldorf 2023: Mahiki Club, Olymp & Hades, b’mine Hotel, tastyy und Rheinriff

Welche Stores kommen nach Düsseldorf, welche neuen Restaurants, Cafés und Clubs eröffnen in der NRW-Landeshauptstadt? Die ersten Highlights verraten wir euch hier.

Neueröffnung in Düsseldorf 2023: „Mahiki Club“ in der Altstadt

Neuzugang für das Düsseldorfer Nachtleben: Am 21. Januar 2023 öffnet der Mahiki Club an der Hunsrückenstraße. Was euch hier erwartet? Aloha-Feeling und Tiki-Style pur! Besitzer ist Emin Costa, der mit seinen Geschäftspartnern auch schon das Mai Thai direkt obendrüber und die Siam Cocktailbar führt. Nach einer einjährigen Umbauphase wollen die Betreiber jetzt mit „Mahiki Club“ Urlaubs- und Londoner Club-Feeling nach Düsseldorf bringen. Neu wird die Ausrichtung auf exklusives Publikum trotz Altstadtlage sein, dafür soll ein „besonderes Interior mit Wow-Effekt“ geboten werden.

Hier findet ihr weitere Infos zu Eintritt, Dresscode, Preisen und Fotos vom neuen „Mahiki Club“ in der Altstadt.

Adresse: Hunsrückenstraße 22, 40213 Düsseldorf

Neueröffnung in Düsseldorf 2023: Dönerladen „tastyy“

Döner und Pommes gehen immer! Das dachte sich auch Marco Schepers, früherer Kentucky-Fried-Chicken-Chef. Im April eröffnet er mit „tastyy“ ein neues Fast-Food-Restaurant in der Düsseldorfer Altstadt. Die Adresse dürfte keine Unbekannte sein, denn die neue Filiale zieht am Bolker Stern ein, wo bis vor kurzem noch eine McDonald’s Filiale über 40 Jahre zu Hause war. Die Betreiber locken mit einem „Fast Casual Restaurant-Konzept mit innovativen Rezepten und Produkten rund um den Döner-Spieß“ – der Döner soll 8,50 Euro kosten, die Pommes kommen als „Premium Fries“ daher. Auch vegane Optionen soll es geben. Ab April 2023 könnt ihr euch selbst überzeugen!

Adresse: Neustraße 16, 40213 Düsseldorf

Neueröffnung in Düsseldorf 2023: „Olymp & Hades“ zieht in die Schadowstraße

In Sachen Mode bleibt es in der Fashionstadt auch nicht still! Das Modehaus „Olymp & Hades“ zieht im ersten Quartal 2023 in die Schadowstraße in den Neubau gegenüber des Kö Bogen II. Dabei ist Olymp & Hades alles andere als eine unbekannte Fashion Brand – denn sie kleidet uns seit mehr als 60 Jahren mit den aktuell angesagtesten Styles ein. Hier findet ihr Street Fashion bekannter Marken wie Adidas, Alpha Industries, Levi’s oder auch Champion.

Die Modekette zählt mittlerweile mehr als 100 Geschäfte in Deutschland, Österreich und jeweils einen Store in den Niederlanden und Belgien – und bald auch in Düsseldorf! Alle weiteren Infos zur Neueröffnung von „Olymp & Hades“ in der Schadowstraße findet ihr hier.

Adresse: Schadowstraße 78, 40212 Düsseldorf (gegenüber Kö-Bogen II)

Neueröffnung in Düsseldorf 2023: EL&N London

Die Neuansiedlung von „Olymp & Hades“ wird durch die Kaffeehauskette EL&N begleitet, denn das Café zieht gleich mit ins Gebäude ein. Dem ein oder anderen dürfte der quietschpinke Store bereits bekannt sein: Die Macher haben es sich zum Ziel gemacht, zum instagrammable Hotspot der Stadt zu werden. Und das gelingt am besten durch ein durchdachtes und hergerichtetes Interieur, welches sich besonders für Fotos gut eignet.

Das Innenleben ist das eine, aber selbstverständlich dürfen in einem Café die angebotenen Leckereien nicht zu kurz kommen. EL&N steht für Eat, Live and Nourish – Kaffee, Kuchen und Frühstücksklassiker werden möglichst fotogen angerichtet, damit eure Food-Pics fleißig auf den Social-Media-Kanälen geteilt werden können. Es wird der erste Store in Deutschland sein.

Adresse: Schadowstraße 78, 40212 Düsseldorf (gegenüber Kö-Bogen II)

Neueröffnung in Düsseldorf 2023: Hotel „the niu Hub“

Ein weiterer Neuzugang aus der Hotelbranche ist der Hotelgruppe und Novum Hospitality zuzuschreiben. In Düsseldorf eröffnet zwischen Innenstadt und Flughafen das „the niu Hub“ mit 235 Hotelzimmern und 201 Apartments. Am Mörsenbroicher Ei finden bald Geschäftsleute, Touristen und Cityhopper ein zu Hause auf Zeit im puristischen Design. Das Hotel soll im März 2023 eröffnen, Zimmer sollen ab dem 3. März 2023 buchbar sein. Für das Auto bietet das Hotel 188 Garagenstellplätze.

Adresse: Vogelsanger Weg 155, 40470 Düsseldorf

Neueröffnung in Düsseldorf 2023: Surfhalle „RheinRiff“

Für alle Action- und Wasserbegeisterte gibt es gute Neuigkeiten, denn mit dem „RheinRiff“ kommt eine neuartige Sport- und Eventlocation auf das Areal Böhler in Düsseldorf: Hier entsteht gerade die größte Indoor-Surfhalle der Welt. Außerdem soll es einen Beachclub geben und Möglichkeiten für Volleyball, Yoga oder Soccer. Die Bauarbeiten sind weiterhin im vollen Gange, der geplante Opening-Termin hat sich aber nach hinten verschoben. Aktuell planen die Unternehmer mit März 2023. Hier gibt’s alle Infos zur weltgrößten Surfhalle in Düsseldorf.

Adresse: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Neueröffnung in Düsseldorf 2023: b’mine Hotel

Ein weiterer Neuzugang in Sachen Hotellerie in der Rheinmetropole: Mitten im bunten Stadtteil Flingern eröffnet im März 2023 das erste b’mine hotel Düsseldorf. Hier erwartet euch eine moderne Inneneinrichtung, Gastronomieangebote und sogenannte CarLifts. Ja, richtig, hier könnt ihr eurer Auto über „private CarLoggien“ direkt mit aufs Zimmer nehmen. Das Hotel zählt 202 „smarte“ Zimmer, 26 CarLofts und 31 Stellplätze für PKWs.

Das b’mine hotel Düsseldof befindet sich 5 Minuten mit dem Auto vom Hauptbahnhof Düsseldorf und 15 Minuten vom Flughafen Düsseldorf. Ihr seid auf der Suche nach weiteren coolen Hotels? Hier findet ihr die besten Hotels der Stadt – wo schläft es sich am besten?

Adresse: Höherweg 90, 40233 Düsseldorf