Schadowstraße in Düsseldorf: Scandi-Fans feiern diese Neueröffnung!

Die dänische Lifestyle-Marke Søstrene Grene erweitert ihre Präsenz in Düsseldorf und eröffnet einen zweiten Store in der Innenstadt. Der neue Laden befindet sich an der prominenten Ecke Berliner Allee 2/Schadowstraße und bietet auf 370 Quadratmetern alles, was mit Wohnen zu tun hat.

Mit dem neuen Standort setzt Søstrene Grene auf ein innovatives Ladenkonzept, das alle Sinne ansprechen soll. Unter dem Motto „Retail for the Senses“ soll der Store eine Atmosphäre des Wohlfühlens vermitteln. Vormieter am Standort waren Tally Weijl und vorher langjährig Juwelier Christ.

Auch Raum von Peek & Cloppenburg angemietet

Das Gebäude wurde umfassend renoviert, denn die Neueröffnung soll auch zur Aufwertung der Einkaufsmeile beitragen: Dr. Kevin Meyer, Geschäftsführer bei Midstad: „Wir sehen es als unsere Mission an, unsere Häuser zu Orten mit hoher Anziehungskraft zu gestalten, damit Innenstädte wieder zu Lieblingsorten werden, in denen Menschen sich wohlfühlen und sich gerne aufhalten.“

Außerdem beherbergt das Gebäude auch Büroflächen, die von Peek & Cloppenburg Düsseldorf angemietet werden.

Wann eröffnet der Laden?

Über das Eröffnungsdatum des neuen Ladens ist noch nichts bekannt. Den Store an der Mittelstraße 18 in Düsseldorf wird Søstrene Grene parallel weiterführen.

Die Vermietung des Ladenlokals an Søstrene Grene erfolgte über den Immobilien-Dienstleister Midstad und dem Maklerhaus Lührmann, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

