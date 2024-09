Seit über 50 Jahren war der Radschlägermarkt ein fester Bestandteil des Düsseldorfer Veranstaltungskalenders. Doch dieser verlässt im Oktober diesen Jahres das Gelände auf dem Blumengroßmarkt – und hat auch schon eine neue Heimat gefunden. Der Nachfolger-Trödelmarkt mit dem Namen „Düsseldorfer Flohmarkt“ erhält seine Tradition. Die neuen Veranstalter, die Höfges Event Group, lässt Flohmarkt-Fans weiterhin jeden zweiten Sonntag im Monat auf der Suche nach einzigartigen Fundstücken stöbern.

Die Termine für den „Düsseldorfer Flohmarkt“ am Blumengroßmarkt

„Wir freuen uns sehr, dass es weiterhin einen Trödelmarkt auf dem Gelände geben wird. Es ist eine tolle Gelegenheit den nachhaltigen Konsum zu fördern und den Düsseldorfern weiterhin einen großartigen Trödelmarkt anzubieten“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. In dieser wurden neben dem Auftakttermin auch schon nachfolgende Daten genannt:

13. Oktober 2024

10. November 2024

8. Dezember 2024

Öffnungszeiten: 11 bis 16 Uhr

Neuer Standort, neue Möglichkeiten

Der neue Standort des Blumengroßmarktes bietet dem Flohmarkt neue Möglichkeiten. Zwar ist das Gelände derzeit noch im Umbau, doch die Veranstalter versprechen eine kontinuierliche Erweiterung der Verkaufsflächen. Ab November sollen sogar überdachte Plätze und Indoor-Bereiche zur Verfügung stehen.

Neuware ist nicht gestattet

Die Vielfalt des Angebots bleibt erhalten: Von Antiquitäten und Vintage-Kleidung über handgemachte Unikate bis hin zu Schallplatten – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit. Neuware ist weiterhin nicht gestattet, und auch die beliebten Food Trucks sorgen für das leibliche Wohl der Besucher.

Anmeldung und weitere Informationen

Der erste Termin für den Düsseldorfer Flohmarkt am neuen Standort ist bereits am 13. Oktober 2024. Aufgrund der großen Nachfrage sind die Standplätze für diesen Termin bereits ausgebucht. Interessierte Händler können sich jedoch schon jetzt für die folgenden Termine online oder per E-Mail anmelden. Die Standmieten betragen 12 Euro pro Quadratmeter.

Der Eintritt für Besucher ist weiterhin kostenlos. Parkmöglichkeiten stehen ebenfalls ausreichend zur Verfügung.

Alle weiteren Informationen findet ihr unter: duesseldorfer-flohmarkt.de

Anfahrt – so kommt ihr hin!

Die Adresse vom Großmarkt in Düsseldorf: Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf.

