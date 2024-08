Die Urlaubssaison ist derzeit in vollem Gange. Nicht selten entscheiden sich Reisende dazu, ihr Urlaubsland per Flugzeug zu erreichen – so auch viele Menschen am Düsseldorfer Airport. Für alle Passagiere des Flughafens in NRW gibt es nun gute Neuigkeiten: So geht hier nun eine neue Airline an den Start, welche beleibte Urlaubsziele anfliegt und das sogar nonstop!

Diese neue Fluglinie hebt nun vom Düsseldorfer Flughafen ab

Die Rede ist von der Fluggesellschaft Freebird. Die türkisch-maltesische Airline wagt sich erstmals auf den deutschen Markt und konzentriert sich vor allem auf ein Ziel: ihren Heimatflughafen Antalya.

Weiterlesen: Flughafen Düsseldorf: Diese Flüge fallen heute aus!

Die türkische Millionenstadt am Meer ist bei vielen deutschen Urlaubern ein beliebtes Ausflugsziel. Sowohl im Winter als auch im Sommer herrschen hier warme Temperaturen. Jeden Dienstag und Mittwoch befördert Freebird nun Reisende vom Düsseldorfer Flughafen in die schöne Hafenstadt. Auch vom Airport Köln/Bonn hebt die Fluggesellschaft ab und das sogar in der Saison 2024/2025 sogar täglich.

Weiteres Reiseziel wird ebenfalls angeflogen

Daneben bietet Freebird auch noch eine Route ins türkische Dalaman an. Auch hierbei handelt es sich um eine populäre Ferienregion. Zwischen dem 7. Juli und dem 29. September wird die Airline auf dieser Strecke unterwegs sein.

Passend dazu: Ist die Besucherterrasse am Flughafen Düsseldorf bald wieder geöffnet?

Neben dem Düsseldorfer Airport sowie dem Flughafen in Köln/Bonn wird in NRW auch die Stadt Paderborn von der Fluggesellschaft angeboten. Außerhalb des Bundeslandes stehen Reisenden die Flughäfen in Berlin, Erfurt, Frankfurt am Main, Friedrichshafen, Hannover, Karlsruhe, Hamburg, München, Nürnberg sowie Stuttgart für Flüge mit Freebird zur Verfügung.