Düsseldorf HBF: Polizei beobachtet nervösen Mann – Festnahme!

Am Montagabend, den 21. Oktober, kam es am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu einem brisanten Polizeieinsatz! Ein 22-jähriger Mann geriet ins Visier der Bundespolizei – und das nur, weil er sich verdächtig nervös verhielt. Was die Beamten daraufhin herausfanden, hätte sich der junge Mann sicher nicht träumen lassen: Er wurde per Haftbefehl gesucht!

Gesuchter Straftäter läuft Düsseldorfer Bundespolizei in die Arme

Eine Überprüfung seiner Personalien bestätigte die brisante Entdeckung – der 22-Jährige wurde bereits von der Staatsanwaltschaft Bonn wegen einer offenen Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro gesucht. Doch damit nicht genug: Da er die Summe nicht aufbringen konnte, stand ihm eine Alternative bevor – 30 Tage hinter Gittern!

Die Bundespolizisten fackelten nicht lange und nahmen den Mann noch vor Ort fest. Im Anschluss wurde er dem Polizeigewahrsam übergeben, bevor er in die Justizvollzugsanstalt Ratingen gebracht wird. Hier wird er nun wohl eine Weile darüber nachdenken, ob man sich beim nächsten Mal nicht doch besser entspannt gibt!

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.