Nachtresidenz Düsseldorf: „Die größte Silvesterparty der Stadt 2022 – Cookies & Cream“

Feiern in der Düsseldorfer Nachtresidenz: In den nächsten Wochen locken viele Partys in den schönen Club nahe der Königsallee. „Peaches“, „Snapback x High End“ mit Live-Act Kalim und am 31. Dezember die große Silvester-Party.

Nachtresidenz Düsseldorf 2022: Der große Party-Report

Zwei legendäre Ü30-Party und dem großen Halloween-Spektakel standen die Konzerte und Partys im Rahmen der MTV EMAs an: Ein voller Erfolg für die Resi! Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys drehten den Kuppelsaal auf links, der „Best German Act“ wurde hier gewählt und auch die Pre-Party mit Alle Farben war grandios. Nicht zu vergessen die Geburtstagsparty der Nachtresidenz!

„Cookies & Cream – die größte Silvester Party der Stadt“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: Das erwartet euch am 31. Dezember

Am letzten Tag des Jahres lädt die Nachtresidenz mit der „Cookies & Cream Silvester Deluxe Party“ am 31. Dezember zum krönenden Abschluss. Die Veranstalter setzen musikalisch auf die bewährten Resident-DJs, die mit einem Mix aus House, Party-Classics, Soul und R’n’B im Kuppelsaal und im Club alles auspacken, um die Tanzflächen zum Beben zu bringen. Inklusive Countdown der Extraklasse!